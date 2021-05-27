公海遊7月底推 須齊針守社交距離 邱騰華認法例公海不適用 稱倘違規即叫停

旅議會：較本地遊幫助大

邱騰華昨公布郵輪「公海遊」復辦安排時表示，現時難預計「公海遊」經濟效益，亦難以單靠「公海遊」令旅遊業起死回生，但認為這或是一個起步。他相信以本港作母港的三四間郵輪公司，以及在區內營運郵輪的公司，對公海遊較有興趣。旅遊業議會主席黃進達認為「公海遊」團費及客群較本地遊高，對業界生意幫助相對較大。

未打針船員在港免費打 現懷疑個案即回程

郵輪「公海遊」預計最快7月底復辦，供香港居民參與、行程不會停靠香港以外港口。乘客及船員須遵守一系列防疫措施，包括完成疫苗接種，而來港前未有完成接種的非本地船員則可在港免費接種（見表）。若郵輪上發現懷疑個案，行程立即暫停，郵輪須駛回香港，邱騰華稱相關部門將視乎個案情况啟動應急措施，要求船上的人檢測或檢疫。

發人流密度監測器 距不足1.5米會響

郵輪公司亦須確保船上載客量訂為原載量一半，並遵守香港法例對不同相類處所和設施施加的防疫規定。但邱騰華承認，郵輪駛出公海後法例未必適用，惟船公司須簽承諾書確保遵守措施，一旦被發現違反，公司或要停推「公海遊」。商務及經濟發展局回應查詢稱，相關部門會按需要登船視察，若發現違規，政府會考慮收緊措施。

已宣布復辦「公海遊」的雲頂集團業務規劃及港口管理高級副總裁林俊彥稱，會向乘客派發人流密度監測器，當兩人距離不足1.5米會發出聲響提示。皇家加勒比國際遊輪市場總監譚麗明表示，乘客須簽署合約表明遵守出發地防疫條款，若不遵守，船員有權邀請落船或帶到獨立房間至航程完結，船上亦提供免費檢測及隔離病房。

專家：活動多人流雜 有傳播風險

呼吸系統專科醫生梁子超認為，基於郵輪環境、活動多及人流混雜，而且較難控制所有客人遵守防疫措施，若有人確診，有傳播風險，而自助餐、舞會等大型活動較高危。

梁亦指出，船員來自不同國家，不少國家有變種病毒傳播，即使船員已打疫苗，並不代表不會感染，故來港檢疫及檢測必須做得非常嚴謹。他又認為，若有一人確診或出現小群組感染，參加者仍可留在船上檢疫，但當船上出現多點持續爆發而感染源頭不明，則須上岸檢疫，否則留在船上有很大感染風險。

明報記者

（疫情第四波）