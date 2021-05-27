機管局推抽獎 6萬張機票送9月底前接種者

陳肇始稱「疫苗猶豫嚴重」

未知下輪採購量足夠否

政府前晚已表示，留意到近期市民對BioNTech（復必泰）疫苗需求漸趨疲弱，政府考慮延遲付運或不付運部分已訂購的批次，或捐給其他有需要的地方。陳肇始昨日回覆立法會質詢時表示，本港疫苗猶豫情况十分嚴重，「已採購疫苗過剩的機會明顯」，由於全球疫苗供應緊張，政府採購新一批疫苗時，預計藥廠及世衛都會考慮本港今輪疫苗接種計劃的反應，決定本港可獲分發的疫苗劑量，「我們於下一輪與藥廠的採購談判中，將未必可以取得如今輪洽購般理想的成果，現階段我們未知能否在下一輪採購足夠全港市民接種的疫苗劑量」。

5萬張送市民 1萬張送機場員工

本港疫苗接種率距離群體免疫仍有距離，林鄭月娥前日表示，不適合由政府提供金錢或實物誘因，呼籲商界想辦法鼓勵市民打針。機管局昨日宣布，將以抽獎形式，送出6萬張機票予9月底前已接種疫苗的香港居民及機場員工，當中5萬張會送給市民、1萬張送給機場員工，機管局亦將額外購買1000張機票予機管局員工，預期9月底截止，機管局正與航空公司商討計劃。

為扶助航空業，機管局去年斥資20億元預購約50萬張機票，預留日後向全球旅客及香港居民送出。

另外，港鐵行政總裁金澤培昨日在周年大會前被問到，港鐵會否推出如儲值車票的優惠鼓勵市民接種，金澤培回應表示，港鐵正積極參與相關討論。海洋公園回覆本報查詢時表示，公園樂意支持向已接種疫苗的市民提供特別優惠的建議，正研究細節安排。

港鐵海園正商優惠

馬會3日有薪假誘打針

此外，多間機構亦陸續推出鼓勵員工接種疫苗的措施，其中馬會表示，已完成接種兩劑新冠疫苗的全職、臨時和月薪兼職員工，可申請最多3天有薪特別假期，時薪兼職員工完成接種兩劑疫苗後，亦可獲特別薪金津貼。公營機構方面，市區重建局稱，當員工接種第一劑和第二劑疫苗後，可分別申請一天特別假期，亦會容許員工在上班時間接種疫苗。

另外，香港醫學專科學院昨日再次呼籲市民盡快打針，醫專稱，打疫苗的效益高於風險，如對疫苗有疑問和憂慮，應諮詢家庭醫生。

（疫情第四波）