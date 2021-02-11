大批人衝防線打針 廣州累計811萬人接種

目前廣州有371個新冠病毒疫苗固定接種點。據網絡短片顯示，為盡快接種疫苗，昨日有大批人衝破多個接種點的安保防線搶先排隊，即使下暴雨亦無阻市民排隊接種疫苗，有網友留言大嘆，「鍾南山院士喊了半年多了讓打疫苗都不去打，結果一位（確診）喝茶老奶奶就引爆了接種狂潮」。

現確診當日接種量新高

逾50萬劑次

《廣州日報》報道，廣州衛健委數據顯示，本月1日，全市疫苗接種才突破500萬接種劑次；5月16日，突破800萬接種劑次，21日報告出現本土確診後，當天單日接種量創新高，超過50萬劑次；至23日全市累計接種量即突破1000萬劑次，累計接種疫苗745.18萬人。報道稱，疫情警示比任何倡導都有效。截至周二（25日）中午，廣州市已累計有811萬人接種新冠疫苗，共接種1080萬劑次。

（疫情第四波）