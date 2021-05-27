確診增群組現 政黨促檢視粵回港易 港府稱與內地緊密溝通 許樹昌：社區爆發才需憂慮

本港5月25日起改用國家衛健委名單，香港市民如抵港前14日內曾逗留名單上內地中或高風險地區，不可經「回港易」免檢疫入境。最先確診的75歲婦居住的荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣現屬中風險地區，廣東省回港易暫沒受影響。

廣州染變種婦曾赴餐廳爆疫

4人中招 衍生家庭群組

廣州市荔灣區新冠病毒肺炎疫情防控指揮部通報，5月25日晚上6時至昨早6時，廣州市新增兩宗確診和1宗無症狀感染者（隱形患者），為同住鶴園小區東二巷的一家三口。最新確診的74歲姓宋婦人，5月19日曾到康王中路668號「又一間茶點軒」飲早茶，與最先確診的姓郭婦人同時用膳。日前該餐廳一名女侍應在茂名市被診斷為無症狀感染，她當日曾為郭姓患者送餐，沒戴口罩。宋婦的同住11歲孫兒及38歲媳婦分別確診及屬無症狀感染。

海珠區昨亦新增1宗關連個案，廣州海珠區新冠病毒肺炎疫情防控指揮部通報，昨日在醫療機構發熱門診監測發現1宗本地確診，17歲女患者宋×明為上述姓宋婦人的侄女，宋婦5月22日到其位於海珠區瑞寶街南洲名苑小區怡居街的寓所聚餐，同場有4名親戚。初步有50名密切接觸者，46人已採樣。

檢測排長龍 市面恐慌食肆冷清

廣州市疫情反彈，市面昨日現恐慌氣氛，不少人趕赴接種疫苗之餘，晚上街道亦大排長龍輪候核酸檢測。廣州市荔灣區新冠病毒肺炎疫情防控指揮部稱，該區昨日與今日對全區戶籍人口、暫住人口展開核酸檢測。網片顯示，荔灣區不少人避疫沒外出，此前人頭湧湧的鬧市「上下九步行街」，大部分食肆茶樓門可羅雀，有食肆經營者在短片中稱希望市民過來幫襯，但近幾日無人響應。

深圳衛健委微博昨通報，前日新增兩宗無症狀感染者，與此前鹽田港區患者有關，5月21日起深圳累計7宗無症狀感染，與鹽田港有關。

梁子超關注如何核實回港者行蹤 袁海文質疑跟衛健委「太被動」

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，若廣州新增個案是透過追蹤發現，風險應不高，除非社區出現爆發才值得憂慮。他說內地封區很快，本港跟國家衛健委風險分級已足夠。呼吸系統科專科醫生梁子超相信內地當局會隨着疫情發展，提升部分地區風險級別，但關注如何核實回港市民有否如實申報行蹤，兩地須有機制互通消息及核實行蹤。

民主黨醫療政策副發言人袁海文認為，港府有需要因應當地確診增加，檢視有否需要收緊或暫停廣東省回港易。他認為港府決定是否暫停回港易時只跟隨衛健委名單，「太被動」，公眾不知內地中或高風險地區定義，本港應設立更透明機制，例如熔斷機制。

港增一宗輸入 限聚措施延長

本港昨增一宗輸入個案，27歲女子由阿聯酋抵港，驗出N501Y變種病毒株；另少於5宗初步確診。政府宣布延長社交距離措施多14日至6月9日，包括各類處所營業限制和限聚令。此外，衛生防護中心前日接獲廣東衛生當局通報，一名51歲男病人5月23日確診，驗出抗體陽性，5月8日前往深圳，同行19歲女子亦確診。

明報記者

（疫情第四波）

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