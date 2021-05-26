警引入境例查身分證 科大博士生覆核得直

行使入境例須有關入境管制

警通知申請方不爭議

申請人為吳嘉倫，答辯人依次為警務處長和律政司長。入稟狀指出，申請人設街站時，曾被4名軍裝警員要求出示身分證，以記錄他們的個人資料。申請人其後致電律師朋友索取法律意見，警員則改稱懷疑他為非法入境者，要求他出示身分證，更曾向他發出3次警告，申請人最終因擔心遭受武力制服而照辦。

法官周家明昨頒下判辭，透露申請方去年7月入稟提出覆核，法庭8日後批出覆核許可後，答辯方同年11月通知申請方，不爭議警員行使《入境條例》第17C（2）條的權力時，只可與入境管制目的有關。而在條文演繹沒任何爭議下，申請方可循投訴警察課跟進。

判辭又指出，雙方其後達成和解，法庭遂裁定覆核得直，批准申請方終止訴訟。

【案件編號：HCAL1593/20】

（反修例風暴）