3宗死因研訊 獨梁凌杰手機可解鎖

iPhone 5及7較易被法證軟件解鎖

網絡安全及科技罪案調查科透過以色列破解手機軟件「Cellebrite」的密碼揭示工具，破解梁凌杰兩部iPhone的4位數密碼，擷取過萬段WhatsApp信息及逾5000條網站瀏覽紀錄等。惟相同軟件不支援 iPhone 11，故未能解鎖周梓樂手機；重案組亦未能解鎖陳彥霖其中一部設6位數密碼的iPhone。

范健文表示，因iPhone 5及iPhone7屬較舊型號，或未能連接上最新的iOS，未獲最新的保安系統，故警方或法庭可以「法證軟件」解鎖，但如手機內的Telegram或WhatsApp有加密，法證軟件亦未必能讀取；而iPhone 11型號相對較新，其iOS亦可能較貼近現時的保安水平，故較難以法證軟件登入，若手機持有人曾做過密碼再加密工序，亦會加強開機難度。

范又表示，出iPhone 5及7均使用4位數開機密碼，iPhone 11則是6位數，前者較易破解。

（反修例風暴）