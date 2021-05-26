義工助修復梁凌杰遺體 不忍年輕人以死明志

盡量修復面容 讓梁父母認到兒子

現開設殯儀社企的伍桂麟於2019年6月15日看到梁凌杰不治的新聞後，已萌生協助修復其遺體的念頭，到翌日遊行完結，他在facebook發帖談及此事。事源外界流傳找不到梁凌杰的父母，如果無人認屍，遺體可能被送去沙嶺公墓，「我不是搞政治，但我的政治光譜好明顯，希望我幫手處理，大家可以放心」。

梁凌杰的父母後來露面，同意由伍桂麟修復兒子遺體。面對鐵牀上的身軀，伍桂麟說沒有特別的情緒波動，一心縫合和清洗解剖刀留下的傷口。他不願透露花了多少時間修復遺體，只說用了很多心機，最重要是盡量修復面容，讓梁的雙親認到兒子的樣貌。

現模仿效應 盼面對強硬政權「唔好死」

遺體其後送往殯儀館，雖不設公眾弔唁，但館外的公眾告別禮人潮不斷。伍桂麟形容，梁凌杰之死對社會運動具象徵意義，「無論梁先生想尋死，或者失足跌下都不重要」，事件直接造就翌日6．16遊行，民陣稱有「200萬零1人」參與。他深信，示威者視彼此為「手足」，心中的悲痛猶如喪親，「大家心底明白，朵花不止獻給梁先生一個，還有其他人」。

伍桂麟口中的其他人，包括多名在梁凌杰事件後輕生的青年。談起出現模仿效應，從事生死教育的他略帶激動：「我不想批判對或錯，只可以說，我不想見到再有人死。」他說，因為政治事件而尋短見的人大多做足準備，旁人也許無力阻止悲劇，只是當局一日未回應政治訴求，年輕人不會放下執念。他希望青年面對強硬政權「唔好死」，除了以死控訴，可以試試其他選項。

死因庭未必查明真相 「現行制度難彰顯」

回望反修例運動，梁凌杰、職訓局女生陳彥霖及科大男生周梓樂是較受關注的離世者，外界期望死因研訊找出真相。伍桂麟說，經過彥霖和梓樂的研訊，外界明白死因庭未必查明完整真相，所以對梁凌杰案的關注度較低。他提到彥霖一案，法醫沒有到現場檢驗裸屍，警方在海上蒐證的力度不大，「不是政見問題，現實很殘酷的，是他們一向不會做」。說到此處，他無奈一笑：「我覺得有時大家要求見到的真相，在現行制度太難彰顯，所以最好都是減少犧牲！」

早年有心理學家提出「哀傷五部曲」：否認、憤怒、討價還價、憂鬱、接受。伍桂麟說，示威者甚少否認死者離世的事實，直接認定是「被自殺」，不過追尋真相不果，大家心生悲憤，便從痛苦和抑鬱之中折返。他不禁想，隨着梁凌杰的死因研訊完結，似乎再沒有類似的標誌性死亡事件搬上法庭，「大家是時候重整一下，自己可否走出創傷，再走下去？」

明報記者 余卓祈

（反修例風暴）