2016年為郭偉強助選 2019年黃雨衣成反修例標誌

庭上沒披露職業 曾涉串謀詐騙被捕

梁凌杰於1984年3月7日出生，2019年6月15日離世，終年35歲。他在家中排行第二，有一姊一妹，與父母居於元朗。中五畢業後，他入讀夜校進修，其後升讀廣州暨南大學的銜接課程，中途輟學踏足社會。庭上沒有披露梁凌杰的確切職業，只知道他於2018年任職倫敦金投資經紀，涉嫌串謀詐騙投資者被捕。呈堂的保單和入境處文件分別顯示他任職營運總監和跟車工人。

由於梁凌杰的父母於2019年8月已離港，死因庭沒有證人講述梁的成長經歷，只能透過簡短的書面供辭了解其性格。在梁母口中，兒子孝順和率直，甚少談及時事。父親梁勝則形容兒子具正義感和孝順，不但肯陪親人祭祖，亦願意替家人到茶樓排隊。

不少證物顯示，梁凌杰生前關注反修例運動發展，包括上網閱讀遊行的新聞以及在facebook轉發「反送中」聯署連結。他亦在記事簿寫下遺言：「我對呢個香港已心灰意冷……今日我是個人意願，唯獨是政府促成。」

郭偉強：不想多言 感惋惜

在反修例運動中站在反對政府一方的梁凌杰，過去與建制派亦有連繫。facebook照片顯示，梁於2016年曾為工聯會立法會議員郭偉強助選。郭偉強向本報表示不想多言，只稱對事件感惋惜。

庭上另透露，梁凌杰生前曾加入有112名成員的「四會廣寧鄉里」WhatsApp群組，其中一名成員的名稱是「陳學鋒議員」。民建聯成員、中西區區議會前副主席陳學鋒確認他在該群組，但不認識梁凌杰；他稱群組由已故東區區議員林翠蓮建立，因為是同鄉才受邀加入。

（反修例風暴）