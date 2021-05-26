陪審一致裁梁凌杰「死於不幸」 信為表訴求爬棚 誤判會墮進氣墊

提3建議 倡消防購較細氣墊

陪審團亦裁定終年35歲的梁凌杰在當晚9時許從太古廣期4樓平台的棚架墮下受傷，及同日在律敦治醫院死亡，死因是多處受傷。陪審團裁定梁凌杰的職業不詳，並向工程公司、警方和消防處等提出3項建議（見表）。裁決後，死因裁判官高偉雄表示事件令人難過，雖然梁凌杰的家屬沒有到庭，「但本席希望他們展開新生活、生活愉快」。

官予3死因選項：自殺、不幸、意外

裁判官昨早引導五人陪審團，提供了3個裁斷選項，首個選項是「自殺身亡」。裁判官表示，雖然有證據顯示梁凌杰事發前做了準備，例如用Google搜尋自殺字眼，以及填寫殯葬登記表格，但他事發當日沒有表明自殺意圖。

第二個選項是「死於不幸」，即陪審團認為梁可能意識到墮下的風險，但為了表達訴求而爬出棚架，及後看到地面的氣墊，他估計自己會墮進氣墊上，才拒絕配合救援，屬於失手墮下或判斷錯誤。

第三個選項是「死於意外」，即梁可能體力不支，或者來不及抓住棚架。裁判官指出，如陪審團認為梁不想尋死，但在其他情况下拒絕配合拯救，可裁定事件是意外。

官嘆死因案積壓 無權設警調查期限

當陪審團作出梁「死於不幸」的裁決後，裁判官感謝陪審團和各方律師協助，並表示明白公眾關注多宗死亡事件，對事件抱有疑問或質詢，香港是健康的社會，可以容許這種想法，而法庭希望盡快召開研訊，向親友與公眾交代事情始末，釋除疑慮和猜測。裁判官又表示，「死因庭都無權設下期限，例如指定警方何時提交調查報告」。

裁判官強調，香港的死亡個案每年增長近一成，而香港有約750萬人口，僅有兩名常設的死因裁判官，反觀近500萬人口的新西蘭卻有17名死因庭法官，導致本港死因庭案件積壓多時。

綜合證供，梁凌杰前年6月15日下午約3時半闖入太古廣場4樓的工作平台，站在棚架上沉默不語。他身上的黃色雨衣寫有「黑警冷血、林鄭殺港」等字眼，身旁掛有反修例橫額。警員接報後封鎖現場，梁在商場保安員勸喻下沉默不語，其間民主黨時任立法會議員鄺俊宇要求親自游說梁，遭警方拒絕。不久，3名談判組警員到場輪流游說，但梁甚少回應。同一時間，消防員在下方的金鐘道張開救生氣墊。

至當晚9時許，梁突然爬出棚架，消防員上前拉回梁不果，梁墮下倒臥行人路，送院不治。庭上關注梁墮下位置沒有氣墊覆蓋，多名消防員供稱消防處只有統一大小的救生氣墊，而行人路和行車線之間有一排欄杆，阻礙擺放氣墊。

【案件編號：CCDI-481/19】

明報記者

（梁凌杰死因研訊）

（反修例風暴）

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