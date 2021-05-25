黃子悅與夫撤控犯聚 離庭呼「寫多啲信畀我」

【明報專訊】去年有網民發起「母親節行街」及在商場「和你Sing」，入夜後有人轉到旺角豉油街一帶聚集，47名民主派「35+初選」案被告之一、正被還押的前學民思潮發言人黃子悅（圖），與當時男友、現為丈夫的吳家倫，在旺角遭警員票控違反當時的8人限聚令，案件昨日在九龍城裁判法院開審，控方在庭上表示不提證供起訴，主任裁判官嚴舜儀遂撤回兩張傳票，又批准被告的訟費申請。
控方不提證供起訴
被告黃子悅（23歲）及吳家倫（28歲），原被控於2020年5月10日，在旺角豉油街與通菜街交界，參與受禁群組聚集。黃子悅被撤回傳票後，遭押返羈留室前，有多名旁聽者向她揮手，她隨即高呼：「寫多啲信畀我呀！」眾人回應：「好呀！黃子悅！」
家屬：再次證明濫告指控
另外，黃子悅家屬在facebook發文，形容本案再次證明濫權、濫發告票的指控絕非子虛烏有。家屬又表示，黃子悅由今年2月28日還押後，希望繼續修畢本來還剩下半個學期的嶺南大學視覺研究文學士課程，並透露校方於昨午就她的學業問題作內部討論。
嶺南大學發言人回覆查詢表示，基於保障學生私隱，不會透露個別學生的學習情况；又稱學生如未能出席課堂，必須向大學請假或申請暫時停學而保留學籍，大學會根據既定規章處理。
【案件編號：KCFS 500029/20、59/21】