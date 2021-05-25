黃子悅與夫撤控犯聚 離庭呼「寫多啲信畀我」

控方不提證供起訴

被告黃子悅（23歲）及吳家倫（28歲），原被控於2020年5月10日，在旺角豉油街與通菜街交界，參與受禁群組聚集。黃子悅被撤回傳票後，遭押返羈留室前，有多名旁聽者向她揮手，她隨即高呼：「寫多啲信畀我呀！」眾人回應：「好呀！黃子悅！」

家屬：再次證明濫告指控

另外，黃子悅家屬在facebook發文，形容本案再次證明濫權、濫發告票的指控絕非子虛烏有。家屬又表示，黃子悅由今年2月28日還押後，希望繼續修畢本來還剩下半個學期的嶺南大學視覺研究文學士課程，並透露校方於昨午就她的學業問題作內部討論。

嶺南大學發言人回覆查詢表示，基於保障學生私隱，不會透露個別學生的學習情况；又稱學生如未能出席課堂，必須向大學請假或申請暫時停學而保留學籍，大學會根據既定規章處理。

【案件編號：KCFS 500029/20、59/21】

（反修例風暴）