「霸氣哥」犯聚不成立 官問「一人何來聚集？」

商場3樓向4樓叫囂 身旁無人

彭官在裁決時稱，從片段見到身在3樓中庭的被告曾建峯（45歲）曾高舉右手、向4樓叫囂，惟兩名警員證人因現場嘈吵，均聽不清內容；當時被告身旁無人，亦無手持「大聲公」及標語等，單憑略帶不肯定的證供難以妄下判斷被告就是帶領4樓約40人叫口號。

彭官指出，根據《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）並無解釋或界定何謂「聚集」，他參考了台灣教育部及牛津大學出版的詞典，得出「聚集（gathering）」意指「集合、集結、積聚、走在一起」，認為先決條件是兩人須走在一起，反問：「獨自一個人，又何來可以聚集呢？」

「與他人有共同目的犯法」 官批控方陳辭「荒謬荒誕」

彭官又說，控方似乎想法庭深究被告出現的意圖及動機，惟在刑事法中，從來沒有罪行只得意圖及動機而沒有行為，否則「思想都會犯罪」；彭官更批評控方陳辭指被告與其他人有共同目的而犯法是「荒謬、荒誕」，反問：「商場內打算購物的人都犯咗599G？莫非同一時間只可畀4人入？」

彭官指出，法例立法目的是預防及控制疾病，聚集人數多於4個、各人距離少於1.5米，警方才有權驅散，而本案被告的1.5米距離內均沒記者或警方以外的人，遂裁定被告罪脫。

另外，彭官在裁決中提及，不明白警方為何以限聚令票控被告，亦不明白律政司為何堅持以相同傳票罪名檢控被告。被告其實亦承認曾指罵警員，警方及律政司可考慮控告較合適控罪，如公眾地方作出擾亂秩序行為罪或阻差辦公罪。

【案件編號：STFS 5/20】

（反修例風暴）