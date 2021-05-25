警：休班警「一心救命」游說梁凌杰 盼陪審勿冠莫須有

代表警務處長的大律師熊健民以「凌杰」稱呼死者梁凌杰（終年35歲），稱警方對事件感惋惜，亦向家屬表達慰問。熊大狀表示，事發當天是周六，數名休班的談判組警員到場游說，其中一人原在附近酒店吃飯，聞訊後趕赴現場；他們並非「食飽飯無嘢做」或好管閒事，救人的目標與個人榮辱無關。熊表示，今次並非要讚揚警員的偉大，但陪審團評價警方行動時，「不應單純考慮政治立場，加上莫須有罪名」，應建基事實。

拒鄺俊宇游說 「梁或以鎅刀傷害」

庭上關注，時任立法會議員鄺俊宇嘗試親自游說梁凌杰，遭警方拒絕。熊大狀表示，有人認為如果警方批准鄺的要求，或可避免悲劇發生，「一連串的『如果』可以指向美好結局，但這是一廂情願的願景」，假設梁在鄺游說期間墮樓，或以鎅刀傷害鄺，兩人可能雙雙墮樓，屆時就有人批評警方決定輕率。

稱梁不配合搶救 樂意接受陪審建議

熊大狀最後以「逆水行舟，事倍功半」形容當日救援，稱梁凌杰不配合搶救，所以最終未能挽回生命，而警方樂意接受陪審團提出建議，避免悲劇重演，「無論生前有什麼政治立場，任何生命都值得珍惜，警務處一向本着這一點拯救生命」。

代表消防處長的大律師陳碧琪陳辭表示，警方和消防處分別負責游說和救援，原定計劃是梁凌杰接受游說後放下鎅刀，在消防員協助下返回安全位置。對於梁墮下的行人路位置沒有救護氣墊覆蓋，陳大狀表示行人路欄杆需時拆卸，加上受工程影響，行人路只有1米多闊，所以不夠位置放氣墊，形容消防員面對環境限制，情况「實屬不幸」。

梁曾致電問保費 官籲陪審考慮原因

裁判官高偉雄總結證供時表示，本案與社運有關，但陪審團不應基於個人觀點「去假設某些人犯錯，或者（基於）某些人做事一定有原因的陰謀論」，更不應對死者有初步判斷。不過，裁判官認為對於梁凌杰個人背景的證供較片面、空白，僅建基於家屬的供辭。

裁判官提及，梁凌杰曾購入保額300萬元的人壽保險，受益人是父母，而根據條款，如梁於保單生效一年內、即2018年1月至2019年1月內自殺身亡，保險公司會賠償部分保費。對於梁在墮樓前約兩個月，致電保險公司詢問保費事宜，裁判官建議陪審員考慮梁打這通電話的原因。裁判官又說，墮樓前3日，梁凌杰在手機撰寫題為「惡法殺港」筆記，內容與當日雨衣和橫額上的字眼相似，可能梁早已考慮要寫橫額。

【案件編號：CCDI-481/19】

（死因研訊第八天）

（反修例風暴）