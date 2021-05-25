官：當時有暴力事件 沒疏散人群有責

求情稱與遊行兩小時後暴力無關

大律師布穎琪為民主黨3名被告何俊仁、楊森及單仲偕求情時，再提及各人有「公民抗命」之意，胡官隨即說：「在我看來這不是真正的公民抗命。」布穎琪回應，從遊行前一天的記招可見，遊行源於案發前市民遊行集會的權利多次被警方剝削，各被告認為《公安條例》令和平遊行須先得到警方批准的做法違憲，因此才透過和平示威表達不滿。

資深大律師潘熙為梁國雄求情時表示，梁國雄等被告從無鼓吹暴力，並於當日遊行後已離去，事後約兩小時在灣仔金鐘一帶的暴力事件與眾人無關，又說是次規模亦較「8．18流水式集會」小，冀法庭不要判處比該案更重刑罰。胡官質疑，即使各被告不斷呼籲群眾和平，但當日確有暴力事件出現，各被告沒疏散人群便對事情有一定責任，又在判刑方面反駁「那時不是8月，那是10月！」

控方指出，即使各被告個別行為未必涉及使用或鼓吹暴力，但法庭判刑時應考慮遊行期間有人扔雞蛋、塗鴉，遊行後至約下午4時左右開始有暴動場面出現。對於何俊仁及楊森在8．18及8．31案分別獲判緩刑，控方強調兩人在本案中是短時間內重複犯案，從楊森信件可見他沒有悔意，不宜再判緩刑。

（反修例風暴）