求情說愛與和平 10人否認煽暴 前年10‧1遊行案 官指非真正公民抗命

明報記者

10名被告依次為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕、蔡耀昌，同承認一項組織未經批准集結罪；首4人另承認一項煽惑他人參與未經批准集結罪；吳文遠和蔡耀昌另承認一項明知而參與未經批准集結罪。

辯方在庭上為各被告求情時均提及眾人無鼓吹暴力，沒證據與遊行後的暴力事件有關，並希望涉及8．18及8．31案的何俊仁及黎智英等被告，能判緩刑或在刑期上與上述兩案同期執行（見另稿）；另代表黎智英大狀表示，黎在「可見的將來」仍要服刑。

陳皓恒：暴政必生暴力，解鈴還需繫鈴人

陳皓桓是唯一親自陳辭讀出求情信的被告，他先提及前年6月反修例運動直至遊行當天的經過，表示雖然控方播放片段指出當日有暴力事件，但重申各人一直堅持和平發聲，暴力亦不是他們願見，惟「暴政必生暴力，解鈴還需繫鈴人」，反問「如果政府聆聽人民訴求，人民又何須以武力迫使政府回應？」陳又借用並改寫美國女權運動領袖愛麗斯保羅（Alice Paul）的說話：「不是發聲，就是無聲；不是抗命，就是認命」，因此「絕對不會求饒，也絕對不會後悔」。

李卓人：若愛國即愛黨 人生易過

李卓人在英文求情信表示曾親身經歷「六四運動」，難再為國慶日慶祝，但他仍為中國爭取民主改革逾40載，因「這是我的苦戀，對國家的愛是如此沉重」。對於最近中央政府宣揚「愛國者治港」，李卓人認為「若愛國等於愛中共，人生或許會更易過，因中共的政治原則只要求絕對服從」，但他「選擇活在真相中，堅持己見」，「這是我所選的民主之路」。

何秀蘭：信和平集會反對聲有益社會

同以英文撰寫求情信的何秀蘭，提及舊日任紡織業時，在內地工廠看到貧窮之下，監察政權系統崩塌，繼而引伸「我相信和平集會、反對聲音對社會有益」。她說香港行政機關對市民聲音充耳不聞，行政機關與港人之間的互信不幸地嚴重受損，深信和解是最終出路，並認為「我們必須對和平保持信念，我們必須相信香港人」。

楊森及梁國雄不約而同表示「我已認罪，但不認錯」。楊森批評「近年中央政府過分干預本港事務」，他「願意接受法律刑責，不上訴」。梁國雄表示，遊行只是行使《基本法》賦予的權利，明知會遭政治檢控仍以身試法，「不過是薄盡一己綿力，履行公民抗命的義務」，並引用中國共產黨創始人之一陳獨秀之言，「行無愧怍心常坦，身處艱難氣若虹」作結。

楊森梁國雄：認罪不認錯

吳文遠求情信提及，兩極化的政治分歧產生愈來愈多裂痕，「一直希望，一個較民主的制度能夠成為一道橋樑，彌合上述社會鴻溝」，並相信終有一天「籠罩我們城市的烏雲將會消散，光明將會重臨，愛和同理心將會戰勝歸來」。

【案件編號：DCCC534/20】

（反修例風暴）

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