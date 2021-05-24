嘆主辦方風險管理不足 專家：賽段再複雜都可配置

察覺失溫已屬危急 靠自身新陳代謝難保暖

雷雄德認為，事件對各方都是一次重要教訓，也體現賽事主辦方風險管理不足。從以往經驗看，越野賽主辦者應根據不同路段做不同應急方案。他強調，無論多複雜的賽道路段都可有相應配置，關鍵在於要投入多少人手和運營經費，「有資源就可以提供更多保護」。此外，針對越野跑更要改善通訊，保證與選手的聯絡，同時加強對義工關於山野基本知識、救援服務的培訓。

資料顯示，造成失溫最常見的直接原因包括溫度、濕度、風力等3個因素，當中只要有兩個因素出現狀况就有可能導致失溫。新浪科技昨報道，多年為珠峰登山隊提供醫療保障的西藏雅拉香波探險服務公司隊醫阿旺羅布表示，失溫後要補充熱量，可找避風場所或紮營，喝葡萄糖水、熱水，食用含糖食物，換乾的衣服等。

港跑手：要對大自然保存敬畏心態

香港越野跑好手黃浩聰對本報稱，賽事出現極端天氣是「不可抗力」，他對眾多跑手罹難感到「可惜」。他說，要始終對大自然保存敬畏的心態，適時做適當決定，要以自身安全為重。對參加越野跑人士，他建議要帶足裝備，做好預備，包括做足體能鍛煉、詳細了解路况等，另最緊要是「臨場應變」，像面對天氣驟變時，謹慎觀察行事，對大自然保持謙卑。明報記者