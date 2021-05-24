內地超馬「一哥」殘運冠軍同罹難

梁晶曾來港參賽 涉搶水被DQ

綜合九派新聞和澎湃新聞等報道，救援隊昨晨在當地一民居發現梁晶，其器官衰竭、已無生命迹象，終年31歲，梁晶家人及教練魏普龍已趕赴當地。梁晶在微信朋友圈發布最後一則帖文是22日早上8時20分，提及比賽中遇到沙塵暴，並稱風有些大。梁父梁宏稱，接到兒子遇難消息後腦子嗡嗡的，沒法相信。

梁晶生於1990年，與妻子育有一名約兩三歲的女兒。他2012年起接觸馬拉松，2018年1月28日來港參加「香港100」越野賽，以9小時28分35秒首名衝線，不過他涉兩度強搶路人水瓶補給，被大會取消比賽成績。

黃關軍跑友：他生活艱苦 比賽想掙幾千塊

封面新聞報道，另一遇難跑手黃關軍是聽障人士，他的好友聽到噩耗後哭道：「他是個聾啞人啊，連呼救都沒辦法！」主辦單位表示，尋獲黃關軍時，他已無生命迹象。黃父已從銀行取了5000元人民幣，準備下午趕往甘肅「接」兒子。

黃關軍的兩名跑友稱，黃關軍是個質樸、拚搏的人，平時生活極為艱苦，有時只能靠吃即食麵度日，這次比賽只是想掙幾千塊獎金。