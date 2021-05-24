出事檢查點陡峭無補給 多人圖撤退 倖存者：密雨「七八級風」 手指凍僵

網名「流落南方」的選手昨日在微信公眾號發文講述比賽經歷，稱開跑後即感覺起風，在一段長下坡路段，很多選手的帽子被吹走要折回拾帽。約10時半，這名選手到達第二個檢查點前，感覺在逆着「七八級」的風跑，雨更大，「眼睛在強風密雨下也睜不開，視線受到嚴重影響」。

第二至第三個檢查點之間是陡峭的石頭和沙土混合路段，爬升千米，選手需手腳並用，連電單車都上不去，故第三個檢查點不提供補給。該選手稱，在該段路上陸續見到多人下撤，此時他已全身淋濕、被風吹到站不住，取出保溫氈但瞬間被吹開。他戴着無指手套，但很快手指被凍得沒知覺，他將手指放嘴裏含了很久，舌頭也變得冰涼，這時他決定下山。

另一選手：保溫氈裹身 昏迷兩小時獲救

另一選手張小濤對澎湃新聞稱，賽段約20公里處，風雨已很大，雨點「打橫」落下，打在身上會痛。他後因大風與朋友走散，其意識逐漸模糊，之後連摔幾跤，最後一次跌倒時全身冰冷僵硬。他用保溫氈將自己包裹，之後失去意識，昏迷兩小時後被當地村民救起，而朋友不幸喪生。

黃河石林山地馬拉松百公里越野賽由白銀市政府主辦，自2018年起已舉辦4屆。今年設有5公里健康跑、21公里越野賽、100公里越野賽3個項目，百公里賽報名費1000元人民幣，冠軍可獲1.5萬元人民幣。賽事屬高強度高風險競技項目，且有關賽道海拔整體在2000米左右，地形複雜，賽道溫差較大，很大一部分賽道處於無人區。參賽者須年滿18歲、小於60歲，要提交最近一年內同等級別賽事的完賽證書。