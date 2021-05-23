在家檢疫改送酒店 台返港者批朝令夕改 衛署來電問去向 稱改地點要通報

憂酒店檢疫交叉感染 提早返港

港人Kate（化名）4月18日赴台北公幹，完成檢疫及工作後，原打算多待數日旅遊，詎料台灣爆疫，港府14日晚宣布，16日起由台灣返港者須在酒店檢疫。Kate說不少新聞令她擔憂檢疫酒店有交叉感染風險，不願在酒店檢疫，決定提早返港。她通宵訂機票、執行李，幾乎沒睡，15日清晨6時許乘高鐵到高雄，再轉車往機場，趕上了航班。

Kate抵港後檢測陰性，如願回家檢疫，丈夫亦暫搬離讓她獨自檢疫。然而3日後，港府突然宣布5月5至15日曾赴台灣者改到酒店檢疫。她感到震驚，認為在家檢疫更安全，又質疑為何可設追溯期。她斥政府朝令夕改，令市民難以應對，「點解唔一早話即時生效？」

三來電問「喺邊」 斥安排亂

觸發情緒崩潰 「喊到扯蝦」

Kate上周三（19日）下午獲發檢疫令後，被送到荃灣絲麗酒店，上房後收到衛生署三通來電，第一次問「小姐，請問你𠵱家喺邊？」對方稱她如轉了檢疫地方，應通知他們。Kate着對方檢查清楚資料後便掛線。另一人再來電，又問她在何方，觸發她情緒崩潰，再着對方檢查清楚資料後便掛線。第三次有人問她在哪間酒店，她向對方確認位置及房號，不久有人來重新測試檢疫手環，並向她道歉。

突如其來的酒店檢疫，Kate形容過程令她驚慌、不安，「好似（被當成）罪犯」，又認為政府前線缺乏溝通，安排混亂。

Kate沒想過自己會情緒崩潰，哭了半小時，「喊到扯蝦」，前晚要致電任職心理治療師的朋友求助。她說，雖然酒店房間有小冊子教導檢疫者要有正念、建議每日可做什麼，「但唔係畀幾張工作紙及小冊子就夠」，實際上缺支援。她說明白有些人認為檢疫是為了社區安全，「係咪為咗健康而監控大家，其他（心理）健康就唔係健康呢？」

小冊子教正念「唔夠」

促加強照顧心靈需要

疫下港人隨時面對封區甚至撤離，Kate認為前陣子不少市民瘋傳檢疫者「走佬袋」建議，反映人心惶惶。她關注檢疫者的心理健康，促請政府加強照顧他們的心靈需要，亦要改善前線工作程序與溝通，「唔係你畀咗飯我食，畀張牀我瞓就OK」。

對於措施被指朝令夕改，食衛局回覆時只提供上周二（18日）的新聞公告，公告稱鑑於台灣確診持續上升，涉及變種病毒株，為盡量防範輸入個案，故安排正家居檢疫、從台灣抵港者入檢疫酒店。至於有關檢疫安排被指混亂，衛生署回覆稱會加強前線人員之間的溝通。

明報記者

（疫情第四波）