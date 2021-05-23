本月26宗確診自印尼 佔輸入逾半 來港3月印傭初確 料本地不明個案

料沒源頭不明個案斷纜

本港昨錄得少於5宗初步確診，其中39歲印傭於2月20日經新加坡來港，於4月6日至5月19日居於準僱主位於九龍塘伯爵街1號伯爵園寓所，與準僱主6至8名家人及其他外傭同住；另最近曾在外傭公司位於油麻地寶寧大廈B座提供的臨時住所，與4名外傭同住，暫有11人要檢疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該印傭於5月4日的強制檢測驗出陰性，原定今日返印尼，21日檢測呈初步陽性，病毒數值（CT value）為30及33，即病毒量低。

曾居寶寧大廈外傭臨時住所

鄰居稱周末多人出入嘈吵

寶寧大廈16樓一個單位鐵閘貼上印有「金萬佳（國際）有限公司」的門牌，現場消息稱，染疫印傭曾居於此。記者昨到該單位，一名南亞裔男子應門，稱正等候衛生署人員上門接走。同層鄰居稱，每逢周末均有不少外傭在該單位聚會，「好乞人憎，出出入入，又嘈……啲鞋擺晒門口，出都出唔到」。

匯璽印傭確診 暫列「可能本地」

張竹君稱抗體呈陽 或屬輸入

另外，昨唯一確診者是居於匯璽的29歲印傭，暫被列為「可能本地個案」。張竹君稱，該印傭於4月25日抵港，入住西營盤華麗都會酒店檢疫至5月16日，第12及19日的檢測驗出陰性，檢疫後曾到旺角X光醫學化驗所及位於將軍澳富康花園的展欣服務有限公司。

患者於5月20日到白田檢測中心檢測，病毒數值為38，政府驗的結果亦逾30，即病毒量低。張竹君說，患者入院後的檢測不確定，IgG抗體呈陽性，或早已感染，可能在印尼或飛機感染。她所乘航班另有3人確診，互不認識，亦非坐得近，當中兩人不涉變種，另一人的病毒量不足以分析；檢疫酒店同層無其他個案，酒店員工於5月18日檢測全部陰性。

張說，抗體一般在感染10日以上才出現，而患者離開酒店只有幾日，在社區感染的機率較低，可能是輸入個案。患者僱主一家五口，另有外傭、司機、陪月及其他親友，一共18人須檢疫。

稱初確印傭或涉輸入漏洞

梁子超倡推出發前隔離

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，本港2月後已較少爆發，初步確診印傭較可能與輸入漏洞有關。他認為每日有很多外傭入境，不排除部分染疫者突破檢疫和檢測，例如檢疫酒店交叉感染或潛伏期特別長，當患者走入社區，或與其他外傭接觸而傳播。他續稱，如初步確診印傭帶抗體，可能是更早期個案；若未有抗體，可能處於活躍傳播期，要很大力和迅速追蹤接觸者，否則病毒如滲入外傭組群，會影響「清零」。他認為若本港很希望「清零」，現不宜放寬社交距離措施，先做好追蹤工作。

對於本月逾半輸入個案來自印尼，梁子超認為，自菲律賓航班停飛後，印尼成為最主要輸入個案的來源地，「不應放任讓這些個案不斷輸港」，若港府決定不停飛印尼航班，就要考慮進一步減少輸入個案，例如鼓勵先完成接種疫苗、出發前先在當地隔離、剔除經常輸入確診的僱傭公司、落地後驗抗體、改在隔離營檢疫等。

（疫情第四波）