廣州1確診廣東列「中風險」 梁振英稱不解 叫停廣東「回港易」 政府6小時轉軚

政制局未答回港易熔斷門檻

本報前日向政制及內地事務局查詢回港易的熔斷門檻，沒獲具體回應。本報昨再查詢回港易的暫停準則、由哪部門負責，以及有否與廣東當局溝通，局方着記者參考昨晚的新聞稿，而新聞稿沒提及有關事宜。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午在4時半疫情記者會公布，因應廣州荔灣區個案，廣東會被納入中風險地區，今起暫停廣東的「回港易」，在內地港人仍可乘搭飛機或經澳門回港。衛生署昨晚7時許發稿，仍稱今起所有入境前14日內曾到過廣東省的人，不符合回港易條件，抵港後須檢疫14日等。

梁8時半發帖：用這尺度通關無望

局方10時半發稿收窄中風險區

前特首梁振英昨晚約8時半在facebook表示，廣東省其餘地方面積比廣州市大23倍，廣州有個案，全省就沒有「回港易」，他對此表示不解，並稱「用這個尺度，香港和內地通關無望」。

至昨晚約10時半，政制及內地事務局發稿稱，特區政府正與廣東省政府評估有關情况，廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣被調整為中風險地區，廣東省未被列為中風險地區，回港易計劃暫維持不變，已取得回港易名額的港人可繼續按指定日期返港。

安徽省和遼寧省近日爆疫，據國家衛健委的「疫情風險等級」，兩省分別只有個別城市、個別社區被列為中風險地區。港府於5月15日宣布，將安徽省和遼寧省全省列入「中或高風險」，暫停兩省的回港易，當時安徽有3宗確診，遼寧有6宗。

梁子超：廣州未見社區爆發 可理解

梁子超認為內地較易跨省追蹤，但省內較難，若以省為單位決定是否暫停回港易是較易的安排，但廣州暫僅一宗確診，未見社區爆發迹象，不似安徽和遼寧現爆發，港府今次不取消全廣東回港易，減少對旅客影響，做法可理解。中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，廣東省很大，很難因一區有確診就全省當疫區，加上內地封區很快，疫情不易擴散。

廣州市一名沒外遊紀錄的75歲婦人日前確診，荔灣區委員會宣傳部昨在微信「廣州荔灣發布」表示，已在錦龍社區採樣8.5萬份，近7.5萬份呈陰性，並已追蹤349人，在廣州市的341人正隔離。

鹽田港多1確診 初步判斷屬輸入

同時，深圳鹽田港昨再多一名46歲男子感染，鹽田區新冠肺炎疫情防控指揮部稱，男子與早前確診者曾登上同一國際貨輪工作，初步判斷為境外輸入相關個案。

明報記者

（疫情第四波）