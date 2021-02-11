律師：長者為接種立遺囑 問「打完會唔會死」 近3月8人 藥劑師：嚴重副作用機率較避孕藥低

【明報專訊】長者感染新冠病毒死亡率較高，港府鼓勵市民接種疫苗抗疫，但60歲以上長者接種率僅得13%，80歲以上只得不足4%，低於整體人口的近19%。不少長者擔心疫苗副作用，有本身是律師的區議員表示，3個月內有8名長者為了打針而立遺囑，又見不少長者擔心打針會導致面癱甚至死亡。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明相信，「香港市民只是記住負面數字」，其實不少藥物如血壓藥或避孕藥的嚴重副作用機率高過接種新冠疫苗，重申即使有長期病，情况可控便可打針。
60歲以上接種率13%
低於整體人口比例
執業律師、黃大仙區議員廖成利近3個月接到約50個街坊表示希望協助立平安紙（遺囑），當中8人因即將打針，希望預先立平安紙，交代財產分配。廖的助理表示8人中，4至5人為65歲以上，其餘60歲左右。
廖成利表示，其中兩個已立平安紙的街坊，一人是將移民的76歲男子，希望選擇一種保護率較高的疫苗，但同時擔心其副作用強勁，所以盼先立平安紙；另一人是73歲、高血壓及高膽固醇男子，他本想觀察久一點才決定是否接種，但因政府宣布「9月之後無得打BioNTech」，所以「焗住早啲打」。
據廖成利助理，兩人都已打BioNTech，並無大礙。助理表示，前來求助的大多會問「打完會唔會面癱」及「打完會唔會死」，議辦只會陳述相關數據及資訊，不會鼓勵或不鼓勵市民打針。他認為，無可否認接種疫苗是抗疫重要一環，「但係咪每個人都適合打？」
執業律師、醫委會病人組織代表林志釉亦表示，有一名50多歲女子打算立平安紙，其中一個原因是盼打針前「想做穩妥一點」。
社協：基層無家庭醫生
難做接種前評估
社區組織協會幹事彭鴻昌在商台節目《政經星期六》表示，不少市民因工作、探親等希望打針，但專家委員會就每一宗接種疫苗後離世事件都表示與疫苗無關，令一般人心目中出現專家是否都幫政府講說話的擔心。雖然政府鼓勵有懷疑可於接種前諮詢醫生，但彭鴻昌表示很多基層病人並無家庭醫生，如果等到數月後往專科門診覆診時問太遲，到急症室求醫又稱應諮詢家庭醫生，難做接種前評估。
香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，接種新冠疫苗沒有年齡上限，但不少香港市民只留意到疫苗嚴重副作用的新聞，記住負面的數字。他說現時為止，全部死亡個案都不是與疫苗有直接關係，而打針後出現中風、心臟病發等亦沒有比背景發生數字有所增加。
專家：倘病情受控
長期病者放心打
崔又舉例，「新冠肺炎信使核糖核酸疫苗」（BioNTech或莫德納）誘發的腦靜脈血栓，發生機率為每100萬人有4宗，在世衛對於藥物或疫苗不良反應機率的定義為「非常罕見」，相比混合型避孕丸導致血栓的機會率更低，「你唔會因為100萬人入面有4個人就唔打，但好多人就係會覺得自己係100萬人入面嗰4個人，如果係咁都無辦法啦」。他強調，只要病情已是可控，長期病者一樣可以放心接種疫苗。
明報記者 黃心悅
（疫情第四波）
相關字詞﹕死亡 面癱 副作用 新型冠狀病毒肺炎疫苗 平安紙