律師：長者為接種立遺囑 問「打完會唔會死」 近3月8人 藥劑師：嚴重副作用機率較避孕藥低

60歲以上接種率13%

低於整體人口比例

執業律師、黃大仙區議員廖成利近3個月接到約50個街坊表示希望協助立平安紙（遺囑），當中8人因即將打針，希望預先立平安紙，交代財產分配。廖的助理表示8人中，4至5人為65歲以上，其餘60歲左右。

廖成利表示，其中兩個已立平安紙的街坊，一人是將移民的76歲男子，希望選擇一種保護率較高的疫苗，但同時擔心其副作用強勁，所以盼先立平安紙；另一人是73歲、高血壓及高膽固醇男子，他本想觀察久一點才決定是否接種，但因政府宣布「9月之後無得打BioNTech」，所以「焗住早啲打」。

據廖成利助理，兩人都已打BioNTech，並無大礙。助理表示，前來求助的大多會問「打完會唔會面癱」及「打完會唔會死」，議辦只會陳述相關數據及資訊，不會鼓勵或不鼓勵市民打針。他認為，無可否認接種疫苗是抗疫重要一環，「但係咪每個人都適合打？」

執業律師、醫委會病人組織代表林志釉亦表示，有一名50多歲女子打算立平安紙，其中一個原因是盼打針前「想做穩妥一點」。

社協：基層無家庭醫生

難做接種前評估

社區組織協會幹事彭鴻昌在商台節目《政經星期六》表示，不少市民因工作、探親等希望打針，但專家委員會就每一宗接種疫苗後離世事件都表示與疫苗無關，令一般人心目中出現專家是否都幫政府講說話的擔心。雖然政府鼓勵有懷疑可於接種前諮詢醫生，但彭鴻昌表示很多基層病人並無家庭醫生，如果等到數月後往專科門診覆診時問太遲，到急症室求醫又稱應諮詢家庭醫生，難做接種前評估。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，接種新冠疫苗沒有年齡上限，但不少香港市民只留意到疫苗嚴重副作用的新聞，記住負面的數字。他說現時為止，全部死亡個案都不是與疫苗有直接關係，而打針後出現中風、心臟病發等亦沒有比背景發生數字有所增加。

專家：倘病情受控

長期病者放心打

崔又舉例，「新冠肺炎信使核糖核酸疫苗」（BioNTech或莫德納）誘發的腦靜脈血栓，發生機率為每100萬人有4宗，在世衛對於藥物或疫苗不良反應機率的定義為「非常罕見」，相比混合型避孕丸導致血栓的機會率更低，「你唔會因為100萬人入面有4個人就唔打，但好多人就係會覺得自己係100萬人入面嗰4個人，如果係咁都無辦法啦」。他強調，只要病情已是可控，長期病者一樣可以放心接種疫苗。

明報記者 黃心悅

（疫情第四波）