爭取通關須「展示」接種率可達七成 稱現已建立「清零」能力 林正財：每日接種量料需倍增

林鄭：與外地商旅遊安排

會要求港人先打針

另外，特首林鄭月娥昨在facebook專頁發文表示，要恢復本港巿民到內地和其他地方毋須隔離檢疫的往來，疫苗接種必不可少，她稱港府日後與各地區商討旅遊安排時，亦會要求出外的港人接種疫苗，以保障他們不受感染，也不會帶病毒返港。

林正財在港台《星期六問責》及節目後表示，很多中港兩地家庭或上班的市民，其生計和生活在疫情下受很大影響，政府一直爭取通關，冀對民生影響減到最小。他形容，香港在通關上相對「被動」，因疫情較內地和澳門反覆，疫苗接種率亦較低，但目前香港「已建立到清零能力」，包括檢測能力、追蹤和檢疫都愈來愈好，認為現時香港適合通關。林又說，提高疫苗接種率對香港與內地以至世界各地通關都重要。

林正財稱內地沒訂硬指標

林正財接受本報查詢時表示，據他了解，要向內地爭取恢復通關，不止要顯示到香港有能力清零，亦要顯示香港有可能在今年內為七成人口接種新冠疫苗。前者基本上已達到，後者則要將現時每天的接種量倍增才有望達標。他強調，內地實際上沒有訂立硬指標，香港可能未必能在今年內達到七成接種率，「但一定要展示我們今年可以做到」，這就如香港要顯示有能力清零，這比達到14日清零更重要。

參考政府公布最新數據，截至昨日，本港約124.3萬人已接種第一針，接種率是18.9%，與外地主要經濟體比較，英國第一針接種率近55%；美國約47.9%，並以獨立日（7月4日）前達到七成為目標。中國工程院院士鍾南山本月曾稱，目前中國的疫苗接種率遠不足夠，至少要達到七至八成；早前亦有報道，內地至年底的疫苗覆蓋率將普遍達到70%以上。

現時本港每日接種第一針約1.58萬劑，按此推算，連同現時已打第一針的人，至年底只有456.1萬人已打第一針，要達至全港人口七成、即約520萬人仍有距離。林正財說，要將每日接種量倍增至約3萬劑，才能顯示有望達標。

黃國健：抽獎鼓勵打針是好事

田北辰：物質不應取代安全疑惑

立法會議員田北辰在商台《政經星期六》表示，他認為本港有望最快今年第3季通關，但能否成事取決於疫苗接種率，完成接種疫苗者亦應檢驗抗體水平。他認為應先與個別城市，如深圳、澳門、珠海通關，再逐步擴展。對於有商界提議送酒店優惠、機票鼓勵市民打針，田北辰反對，「聽起來很刺耳」，認為不應以物質代替市民對打針的安全疑惑。

行政會議成員、工聯會立法會議員黃國健在同一節目表示，本港疫苗接種率偏低是阻礙通關的重要因素，建議本港先與澳門通關。他認為商界建議以抽獎鼓勵打針是好事，同時可恢復消費，但最終是否打針應由市民自行決定。

明報記者

（疫情第四波）

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