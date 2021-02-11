停運經貿辦 政府：台屢干預港務「援港專案」挑釁 台表遺憾：錯誤解讀服務 蔑視民主法治

港府提「九二共識」 批支援示威者

稱經貿辦運作環境惡化 職員受威嚇

特區政府聲明表示，經貿辦於2011年12月運作，在「九二共識」的基礎上，促進港台在經貿和文化交流。港府批評台方多次粗暴干預香港事務，「對港台關係造成無可彌補的傷害」，包括推出「援港專案」，並在台港經濟文化合作策進會下設立「台港服務交流辦公室」，支援暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人。

聲明續稱，台方近年行徑嚴重破壞港台關係，「令經貿辦在台灣的運作環境日趨惡化」，又稱有經貿辦職員曾受威嚇，考慮到經貿辦難以達到最初成立目的，同時為保障駐台香港職員的安全和權益，港府決定暫時關閉經貿辦。政府稱會密切留意情勢發展，並通盤考慮經貿辦未來路向，重申會按《基本法》、一個中國原則，及中央處理香港涉台問題的基本原則和政策，處理港台關係相關事宜。

翻查資料，台灣去年6月宣布，因應《港區國安法》造成的變局而推出「香港人道援助關懷行動專案」，負責的「台港服務交流辦公室」同年7月營運，為到台灣的港人提供就學、就業、投資創業、定居等諮詢及協助，並稱兼顧國家安全下，處理港人的人道援助等，但沒列明其協助的港人類別。

陸委會：扭曲事實具政治目的

在港辦事處遇抗議 港府不聞問

陸委會昨回應港府聲明，表示港台雙方設置辦事處未觸及「九二共識」等政治議題，稱港方刻意扭曲事實，「顯然別具政治目的」。陸委會表示，台灣對合法到當地的港人提供服務，「港府竟錯誤解讀為我方挑釁」，形容是蔑視民主和法治的心態，感到「萬分遺憾」。

陸委會稱，台方從未要求香港在台辦事處職員赴任時，須簽署任何附加條件，反而港府自2018年7月起，對派駐香港的台方職員設置不合理的政治要求，阻擾正常輪調和駐處運作。對於港府稱在台職員曾被威嚇，陸委會表示，有民間團體到香港駐台辦事處抗議時，台方均派員維持秩序，惟台方在港辦事處遭抗議時，港府則不聞不問。