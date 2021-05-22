港台Ｎ仔憂因報道不獲續約

計劃簽署聲明的港台合約制非公務員說，已預計政府會將簽聲明的要求擴至非公務員，認為一紙聲明不會影響其工作，反而新廣播處長李百全上任後多次抽起節目，實質影響更大。但該員工亦擔心，政府日後倘不滿其報道，即可以違反聲明作「冠冕堂皇」的理由，不與他續約。

該員工續說，簽聲明反限制了工作外的生活，「好似要賣咗個人畀政府咁，而我是非公務員、合約員工，點解我仲要簽聲明呢？其實唔合理」。

有合約工擬辭職：不知紅線劃喺邊

另一政府合約工表示不欲簽聲明，考慮辭職，稱不知道違反聲明的「紅線劃喺邊」，又憂慮一旦被指稱違反聲明，會否被視為違反了其他法例。他認為要求合約工簽聲明並不合理，又說部分合約工為期僅3個月，質疑要其簽聲明的理由，及離職後會否仍受聲明綑綁。另外，他說部分合約工如清潔工，未必清楚簽署後的法律規限，「佢哋係為生活而簽，只係為份糧，咁唔太公道」。