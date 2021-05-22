政府要求合約工簽聲明 工會指無必要

公務員事務局發言人表示，不論全職或兼職僱員，也不論合約長短，在2020年7月1日或之後獲聘的非公務員政府僱員，須簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對特區政府負責。政府外判公司員工、公營或半政府機構員工不屬於政府僱員，不包括在是次安排。

對於新安排只限去年7月1日或之後獲聘的僱員，發言人解釋，去年7月1日前獲聘的非公務員政府僱員，其現有僱傭合約大都即將完結，因此沒要求他們簽署聲明，但若他們於去年7月1日或之後獲延續或獲發新合約，亦須簽署聲明。

拒簽可終止聘用 工會憂礙招聘

局方稱，非公務員僱員拒簽聲明，反映該僱員拒絕遵守國安法第6條的規定，並拒絕確認、接納和履行基本法訂明的公務人員責任，當局會按每宗個案的實際情况處理，考慮終止聘用。局方強調，有關僱員有機會在過程中解釋。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，非公務員政府僱員合約最短只有3個月，他擔心政府日後招聘有關職位時，有意應徵者會多個考慮，或因受聘期短，不想承擔「講錯嘢」後果而卻步，影響招聘。他估計，現時經濟環境差，非公務員政府僱員為工作仍願簽聲明，「但好景時就會雞飛狗走」。他認為，無必要要求合約員工簽署聲明。

按公務員事務局數字，截至去年6月底，各政府部門共聘用約1.78萬名非公務員合約僱員及約4600名退休後服務合約僱員，政府亦以其他類型合約聘請非公務員。按局方今年4月提交立法會的文件，截至去年6月底，聘用最多非公務員合約僱員的部門分別是康文署及香港郵政，分別聘用5342名及1590名合約工，前者大部分屬兼職。