辭職潮現 區會多席懸空補選無期 網媒稱初選借議辦者或DQ 區會主席：恐不用開會

民署：議席懸空不礙區會權力 如常處理區務

政制及內地事務局表示，政府爭取本月內於立法會通過修訂選舉制度的條例草案，以安排緊接而來的3場選舉，暫無計劃短期內補選區議會。民政事務總署另稱，議席空缺並不影響區議會處理事務的權力，區議會會如常處理區內事務；市民如有需要，可就區內事務聯絡相關的決策局或部門。

網媒「香港01」昨引述消息稱，在民主派初選中曾借出議員辦事處作「票站」的區議員，可能被指「協助顛覆國家政權」而遭DQ。對於有關說法，有政府消息稱與計劃接近，但未有進一步說明；而區議員宣誓細節會適時公布，料6月進行。惟亦有另一政府消息稱，不傾向出現大規模DQ、引發大量議席出缺而需補選。

宣誓例生效 政府昨公布12席出缺

政府昨刊憲公布12個區議會席位懸空，其中9名區議員早前自行辭職，包括葵青區尹兆堅，東區鄭達鴻、徐子見和元朗區王百羽等；觀塘洪駿軒則因選舉呈請敗訴而失議席。另外，南區袁嘉蔚、荃灣岑敖暉因參選其後被中止的2020年立法會換屆選舉時，被選舉主任裁定不符合「擁護《基本法》、效忠特區」的聲明要求，提名無效；經修訂的《區議會條例》昨生效，他們因此同日喪失擔任民選議員資格，議員席位懸空。

涉及民主派初選而被控的區議員中，西貢區議員柯耀林早前獲准保釋，曾公開表示不會再參選並退出所有政治聯繫，他前日表示決定宣誓，完成餘下的區議員任期。曾參加初選但未被起訴的民主黨油尖旺區議員涂謹申昨回覆，難料自己遭DQ的風險，但拒絕回應會否辭職。民協早前表示，成員何啟明、施德來會宣誓留任區議員，兩人同是初選案被告，獲准保釋。

自47名民主派因「35+初選」被控違反國安法後，陸續有區議員宣布請辭，至今總人數超過30，包括中西區區議員黃健菁昨宣布以健康理由辭職並不再參與政治活動。根據區議會網頁，目前大埔區區議會懸空議席最多，共有4個，包括姚躍生、林名溢、連桷璋及胡耀昌的議席。

楊彧：過百人曾借議辦作票站

趙恩來：每周不同DQ消息 製寒蟬效應

對於有說法稱曾借出議辦作初選票站的區議員將被DQ，當日有借出議辦的深水埗區議會主席楊彧昨表示，有關消息半年前已開始流傳，「擔心不了太多」。他說一直認為初選不是顛覆國家政權，若政府劃出紅線，「要殺要劏悉隨尊便，現在肉隨砧板上，用什麼罪名施加身上都可以」。

楊彧認為，若政府追究曾借場的區議員並DQ，「區議會將會失效，基本上有百多名區議員有用過初選票站，以深水埗區議會為例，有超過一半人，如果全部DQ，政府又無考慮到短期內重選出缺區議員，根本不用開會，因為少過一半」。

荃灣區議員趙恩來亦曾借出辦事處，他表示最近流傳不同消息，「上星期又說叫過『結束一黨專政』、去過維園都會DQ，每星期都不同花款」。對於昨日傳出會DQ借議辦者，趙認為某程度上製造寒蟬效應，「嚇吓大家睇吓會否縮」。他說若遭DQ亦無法控制，現在煩惱亦沒用。

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