法醫指傷勢符墮下 體內無藥物酒精

醫療紀錄稱2014遭內地海關打

另外，梁凌杰墮樓後，警方從其背包找到名為「codipront」的膠囊藥丸，一排藥丸原本有10粒，當時剩下3粒。衛生署藥劑師黎名芷作供表示，梁的「codipront」藥丸含有可待因（codeine）及苄苯醇胺（phenyltoloxamine），要經醫生處方才可獲取。該藥有助紓緩頭痛和咳嗽，不過會產生副作用，例如暈眩、作嘔、視覺障礙及精神障礙等。

背包檢處方藥丸 10顆剩3

庭上關注梁凌杰會否一次過服用7粒藥丸，黎名芷稱，如果有人一下子服多粒藥丸，屬嚴重的用藥過量，或令人疲累。庭上及後讀出化驗報告，指梁的體內沒發現殘留藥物和酒精。

至於負責解剖梁凌杰遺體的法醫林偉國供稱，梁高173厘米、重92公斤，身形魁梧，解剖時發現多處傷勢，情况與高處墮下的事件脗合，估計梁的右邊身體最先落地，死因是多處受傷。

林在解剖報告表示，梁的面部瘀傷、心口有疤痕、胸口有大面積瘀傷，頭骨保持完整，顱內沒有內出血；上肢方面，梁的右臂擦傷、手肘真皮層瘀傷，左右肋骨和脊骨骨折；下肢方面，其腳部遍佈泛紅瘀傷、大腿腫脹。

對於梁的右肺和左肺重量相差近一倍，林偉國解釋，由於肺部瘀傷和支氣管位置裂傷，肺部出現輕微塌陷，令兩邊肺的重量不同。之後死因研訊主任讀出梁的一份醫療紀錄顯示，梁聲稱被中國關員拳打腳踢受傷，需留院一晚，翌日出院。

（梁凌杰死因研訊第七天）