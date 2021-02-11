墮樓前兩日 梁凌杰Google搜「金鐘跳樓」「撤回」 警破解iPhone密碼 蒐逾萬WhatsApp信息

案發前WhatsApp聊天 讚「Daisy612」「靚靚」

梁凌杰（終年35歲）於前年6月15日，從金鐘太古廣場4樓的工作平台墮下金鐘道不治。庭上首先讀出商業罪案調查科高級督察何進遠的書面供辭，講述梁遺物中有保釋紙的原因。何稱警方2017至2018年接到市民舉報，懷疑有人藉投資倫敦金行騙，涉及兩間投資公司。警方2018年4月展開「斷風行動」，在灣仔一個辦公室以串謀詐騙罪拘捕梁。梁是涉案公司的倫敦金投資經紀，獲批准擔保。

遺物檢保釋紙 警指涉倫敦金案

梁遺物中分別有兩部iPhone 5和iPhone 7手機。網絡安全及科技罪案調查科警長劉曉暉供稱，兩手機均設有4位密碼。劉透過以色列破解手機軟件「Cellebrite」的密碼揭示工具，分別在約兩小時及40分鐘內破解手機密碼，從中擷取數碼資料。兩手機中，被擷取為證物的包括13,391段WhatsApp信息、641段通話紀錄、3151名電話聯絡人、5903條網站瀏覽紀錄、13張相片以及一份手機軟件「Notes」筆記。

中區警署雜項調查隊警員曾志安負責分析梁的手機資料，庭上讀出曾的書面供辭，透露梁於前年6月12日、即墮樓前3日在筆記表示「心灰意冷」。之後數日，梁使用Google搜尋「金鐘跳樓」、「撤回」和「反送中」字眼，並閱讀反修例新聞。墮樓當日梁無瀏覽任何網頁，只有一則撥出通話紀錄，是由其iPhone 5致電其iPhone 7的號碼，梁把來電顯示設置為「Hanna」及兩個粉紅色心形表情符號。

相簿最後照片提6．16遊行

梁亦有在facebook表達立場，如轉發「反送中」聯署連結、用「全球集氣反送中」標語做封面圖片。梁的手機有不少照片與社運有關，當中一張是民陣發起黑衣遊行的片段截圖。其手機相簿的最後一張照片，是寫有「暫緩？政府謊話已聽過太多」和「不撤不散」的文宣圖，圖中字句提到 6．16大遊行。

WhatsApp信息方面，前年6月13日相信為梁母的「媽咪」曾說「亞婆搵你」，信息標記為未讀；翌日相信是梁父的「老豆」向梁發送「OK」手勢符號，顯示信息已讀。另外呈堂紀錄顯示，梁在墮樓當日收到不少信息，但他僅與「Daisy612」聊天。「Daisy612」稱剪了頭髮，梁於下午近6時回覆稱「靚靚」。死因庭已傳召所有證人作供，研訊下周一結案陳辭。

【案件編號：CCDI-481/19】

（梁凌杰死因研訊第七天）