地盤工本地團職員 不再獲免費檢測

【明報專訊】餐飲業員工、表列處所員工、檢疫酒店職工等特定群組，如未完成接種新型冠狀病毒疫苗，需要定期檢測。政府前晚宣布由下周一開始，建造業工地人員及本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員，均須向社區檢測中心職員出示證明未能打針的醫生證明書或疫苗接種紀錄，方可以免費檢測，而且政府不排除將有關要求延伸至其他特定群組。有建造業工會認為，此舉令工人負擔增加，希望可以保留免費檢測。
持未能打針證明始免費 或擴至其他群組
食衛局表示，目前建造業工地人員進入工地上班前14日內要檢測一次、如已打兩針再過14日，則毋須定期檢測；本地遊的工作人員及司機則必須已接種首針，若基於健康理由不宜接種，帶團前7日內則要檢測。
工會稱未必每個返足工 負擔大
建築地盤職工總會會長徐煒榤指出，地盤工人本來每月可免費檢測一次 ，社區檢測中心自費檢測能在翌日取得報告，比取樽方便，故不少工人都傾向在免費檢測以外的一次檢測，自費到檢測中心。他表示，身邊少於一成工友已打針，接種與否的考慮並非應付強制檢測。他補充，不少工友都未必每個月「返足工」，如果取消一月一次免費檢測，或對工友造成負擔。
香港建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清指出，不少地盤工友都不會取樣本瓶檢測，免卻麻煩，盼政府能繼續每月提供一次免費檢測。
不過，政府專家顧問許樹昌則認為「無可能要政府長期免費提供檢測」，又認為相關者可選擇打針。