地盤工本地團職員 不再獲免費檢測

持未能打針證明始免費 或擴至其他群組

食衛局表示，目前建造業工地人員進入工地上班前14日內要檢測一次、如已打兩針再過14日，則毋須定期檢測；本地遊的工作人員及司機則必須已接種首針，若基於健康理由不宜接種，帶團前7日內則要檢測。

工會稱未必每個返足工 負擔大

建築地盤職工總會會長徐煒榤指出，地盤工人本來每月可免費檢測一次 ，社區檢測中心自費檢測能在翌日取得報告，比取樽方便，故不少工人都傾向在免費檢測以外的一次檢測，自費到檢測中心。他表示，身邊少於一成工友已打針，接種與否的考慮並非應付強制檢測。他補充，不少工友都未必每個月「返足工」，如果取消一月一次免費檢測，或對工友造成負擔。

香港建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清指出，不少地盤工友都不會取樣本瓶檢測，免卻麻煩，盼政府能繼續每月提供一次免費檢測。

不過，政府專家顧問許樹昌則認為「無可能要政府長期免費提供檢測」，又認為相關者可選擇打針。

（疫情第四波）