2月意國中招4月回港 男子上海再確診 許樹昌：或殘存病毒、酒店採樣差 暫難評

接觸者全陰 上周確診童今驗血清

另外，就上周六確診4歲童個案，衛生署回覆本報稱，家人、16個同學及10個教職員、青衣楊超發醫生診所都無人初步確診或確診，4歲童至昨仍是確診。消息稱男童及其母經多次檢測均呈陰性，今日會再做血清測試，若他最終確認為非確診者，本港可能連續26日無不明個案。

至於在上海確診43歲男子，4月22日從意大利抵港，衛生防護中心引述他提供的資料，2月底曾在意大利確診。他4月22日至5月12日於華美達海景酒店檢疫，5月13至16日入住嘉湖海逸酒店，5月16日乘CX368前往上海。據上海衛健委，他抵達浦東國際機場時有症狀，入關後即被送到醫療機構隔離，其後確診。衛生防護中心前日接獲上海衛生當局通報，正就個案做流行病學調查和追蹤接觸者。

在港曾住嘉湖海逸 曾逗留者強檢

食物及衛生局昨晚公布，任何於5月6至19日曾身處天水圍嘉湖海逸酒店逾兩小時的人，須於本月22日或之前接受檢測。

上述在上海確診男子在港沒驗出陽性，許樹昌稱有數個可能，一是體內仍有在意大利確診時殘存的死病毒，但大部分人的死病毒只殘留體內5周，該男子距確診已逾90日，要檢視他有否長期病導致病毒存留較久；二是他再受感染，因不清楚他4月去過什麼地方，尤其若染變種病毒，原有抗體會變得無用。許指出，該男子在港檢疫21日，按道理有職員上門採樣，「會否有問題？樣本質素不好？有這個可能性，不排除」。

明報記者

（疫情第四波）