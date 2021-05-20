何安達稱數據公布「慢幾拍」 促林鄭勿再籲打針

去年已有學者倡列背景發生率

政府去年12月宣布採購3種疫苗，港大藥理及藥劑學系系主任黃志基同月接受本報訪問已稱，政府應列出可能與疫苗相關的異常事件清單，並找出背景發生率，一旦有人打針後有不良反應，可即分析有否高過背景發生率。本報在去年12月底向衛生署查詢36種打針後可能出現的異常事件背景發生率，包括橫貫性脊髓炎、吉巴氏綜合症、冠狀動脈病、自然流產和死胎等，衛生署最終在今年1月初提供其中兩項不良反應的背景發生率，包括過去3年的孕婦死亡比率和新生兒死亡比率。

何倡政府大事宣傳數據 按群體挑人選呼籲打針

何安達認為，不少人因擔心副作用而不打針，政府應一早公布異常事件的背景發生率，做好期望管理，讓市民知道有多少人打針、就可能有多少宗異常反應，「咁後階段先講，已經『過咗廟』」。他說提供科學數據有一定作用，雖已慢了很多拍，但既然已整理出數據，政府應大事宣傳，例如可考慮在電視或網絡賣廣告，讓更多人收到資訊。

何又說，政府也應在行為上鼓勵打針，如與商界合作，打針者可獲禮物，或學生打針後可減學費，並讓市民打針更方便，例如批准兒童打針後提供到校打針服務。

何安達稱，有部分市民即使知道科學數據，但因對政府不信任而拒打針，「特首、司長等唔應該再講呢個問題（呼籲打針）」。他說，政府應針對不同群體，選擇該群體「聽得入耳」的人選來呼籲，例如醫學專業人士、已打針者等。

（疫情第四波）