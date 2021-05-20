異常報告2890宗 20宗針後14日內亡 政府：沒證據顯示增死亡流產風險

打針者死亡發生率較沒打針低

政府自今年2月26日開展疫苗接種計劃，截至5月16日晚8時，共收到2890宗異常事件報告，佔疫苗接種劑量的千分之1.5，徐德義說，相關報告大部分較輕微，如出現頭暈、皮疹等。

此外，當局整合了打針後死亡和流產等數據，截至5月16日，共有32人打針後入院死亡，26人在急症室死亡，8人急性中風死亡，2人冠心病死亡，14人流產。政府將有關數字與沒打疫苗者對比，例如同期有985名沒打疫苗的女性流產，即每1萬人有6.32宗，高過打疫苗後流產的發生率、即每1萬人有0.38宗，入院後死亡、急性中風死亡等，打針者的發生率全部較同期沒打針者的發生率低（見圖）。

稱現接種率遠低於群體免疫水平 徐德義籲盡快打針

徐德義表示，截至5月16日，衛生署共接到20宗打疫苗後14日內死亡個案，佔疫苗接種總劑量的十萬分之一；就所有打針後死亡的呈報個案，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會已完成評估其中7宗，另有21宗已完成初步評估，暫未發現任何一宗死亡個案與打針有因果關係。

徐德義說，現時本港接種率遠低於可大致群體免疫的水平，呼籲未打針者盡快打針，強調未有證據顯示打疫苗會增加接種者的死亡或流產風險。他又表示，日後政府每周三都會發放新聞稿，提供更新的疫苗監測數字和背景發生率，以提高透明度，讓市民更掌握疫苗最新資訊。

疫苗保障基金接16宗申請

徐德義又說，截至5月17日，疫苗保障基金已處理198宗查詢，並接獲16宗申請，未能提供細節。

疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，理解市民對新疫苗有猶豫，他和朋友交談時，也發現有不少人擔心疫苗是否安全。他說，去年12月至今，全球已有10多億人打疫苗，盼提供多些數據，讓社會以科學眼光分析，強調疫苗在全球接種的安全性高於風險。

（疫情第四波）