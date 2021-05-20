受訪4中學生均無意打針 憂副作用 稱施政差不信任

16至19歲接種率7.24%

現有新冠疫苗接種年齡下限為16歲，據政府統計處，若放寬打針年齡至12歲，將多約24萬人合資格。至本月18日，有1,193,615人接種首針，佔人口18.2%，當中16至19歲接種率偏低，僅7.24%。

中四生劉同學已滿16歲，現沒考慮打針。他說疫苗一般需經長時間研發，但新冠疫苗在短時間推出，認為技術尚未成熟，「感覺很不安全」。他又說，身邊只有一兩個朋友因需出國參與體育比賽才打針，多數朋友認為無需要接種，故較少談論打針與否。

稱准打針後放假、放寬措施會吸引

下個月滿16歲的姚同學亦對打針表示「完全無興趣」，認為疫苗仍在試驗階段，「不打（針）可能平安無事」。他又說有朋友打針後「右手郁唔到」，相關副作用令他無意打針；若有較多年輕人打針數據才會考慮，又稱當局若准學生打針後放假、放寬更多社交距離措施等，會吸引他打針。

今年14歲、讀中二的葉同學稱，其父打針後發燒，休息數日才痊癒，他覺得疫苗副作用大，故暫不敢打針。其孿生兄說，每日見新聞有人打針後不適，對此感擔心。

（疫情第四波）