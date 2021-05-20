接種擬降至12歲 有望暑假前展開 可經學校安排 專家料不易推高接種率

徐德義：9月非接種「死線」 料非打不到復必泰

政府上月宣布社區疫苗接種中心運作至9月底，副食物及衛生局長徐德義昨日稱，9月不是「死線」，只是接種中心停止運作，「相信不是全港其他場地都打不到復必泰，因為可能有其他場地可打到復必泰……到時如有其他考慮，有什麼場地再提供（復必泰），我們可以容後再公布」。他又說，政府任何時候都會向適當的人群提供足夠疫苗。徐德義說，留意到美國等已批准12至15歲者接種BioNTech，政府已向藥廠索取資料，收到後會交給疫苗顧問專家委員會審批。

消息稱正研美16歲以下數據 學生接種方法未定

據了解，政府正積極考慮把接種年齡降至12歲，盼在暑假前展開，學生可經學校安排接種。了解政府的消息人士表示，政府正研究美國有關16歲以下打針數據，另正向歐洲方面取數據；當局預計最理想推出時間為年終考試後至暑假前，即避免影響考試，也可經學校安排接種，其中方案可考慮由校巴接學生到接種中心、派外展隊到校，或學生自行到中心打針，最終方法未定。

港大兒童及青少年科學系正研究中學生接種新冠疫苗，該系講座教授劉宇隆說，目標每種針招募125人，現共約130名中學生參與，當中約100人選打BioNTech，並有36人已打首針，另約30人選科興，料7月有部分成效和安全數據。

劉宇隆：降年齡視乎藥廠何時交數據

劉又表示，下調接種年齡的瓶頸在於藥廠何時提交年輕人接種數據和有關申請，BioNTech會先處理大市場如美國；科興方面，他稱上月獲悉該廠的3至18歲接種者數據只有數百人，該廠盼有逾千人數據才提交。劉續稱，若港大早過藥廠準備好數據，可能會參考港大數據作決定。

「香港會不會降低接種年齡？一定會，只係幾時嘅問題，等於香港如果去唔到群體免疫，會唔會再爆第五波？肯定會啦，係幾時嘅問題之嘛！」劉宇隆說，台灣疫情顯示即使逾200天無本地確診都無用，反映建群體免疫屏障的重要。他指近年到校打流感針後，接種率逐年升，建議可用相同模式到校打新冠疫苗。

家校會盼自願 校長冀可到校打

家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展說，倘將接種年齡降至12歲，盼學生可選擇打針與否。他說作為家長最關心疫苗對學生的影響，若專家評估為安全，當局又採自願形式，他歡迎下調年齡；而到校打針對家長而言較方便。

中學校長戴德正認為，若學生坐校巴到鄰近接種中心，校方需派員隨隊，當局派外展隊到校打針更好。至於學校有否「谷針」壓力，戴說若當局不要求湊夠學生人數才派外展隊，加上學生可自願參與，他認為學校沒壓力。

美復必泰研究 12至15歲100%有效

BioNTech起初因應臨牀研究訂16歲為接種年齡下限，美國食品及藥物管理局因應最新臨牀研究於上周一公布，擴大BioNTech緊急使用年齡至12至15歲。BioNTech向2260名12至15歲少年做的臨牀研究，1131人打疫苗，常見副作用包括針口痛、疲倦、肌肉痛、發燒等。至於有效性研究中，978名接種安慰劑的少年有16人染疫；1005名疫苗接種者無人染疫，即100%有效。

明報記者

（疫情第四波）

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