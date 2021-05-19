薪酬趨勢淨指標全負數 公僕或疫下減薪

公務員局：行會考慮全盤因素決定

薪酬趨勢調查委員會下周三（26日）再開會審議數據，若獲確認，會交行政會議決定。公務員事務局表示，行政長官會同行會決定時全盤考慮所有因素，除薪酬趨勢淨指標，亦會考慮香港經濟狀况、政府財政狀况、生活費用變動、職方要求及公務員士氣。

委員會根據去年4月至今年4月113間公司及14.5萬名僱員薪酬變動，推算高、中、低層公務員薪酬趨勢總指標分別為-1%、0.49% 及0.48%。今年高、中、低層公務員遞增薪額分別為1.26%、1.35%及2.3%，但由於政府前年起設封頂機制，只須從薪酬趨勢總指標扣減1.04%、1.03%及1.16%，即今年高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標分別為-2.04%、-0.54%及-0.68%。按慣例中、低級公務員薪酬調整幅度會看齊，即劃一為-0.54%。對上一次薪酬趨勢淨指標出現負數是2009年，最終高層減薪5.38% ，中、低層凍薪。

委員會主席李鑾輝表示，今年數據處於低位，反映全球疫情影響前所未有，很多經濟活動無法進行，數據反映社會情况。被問到公務員是否較大機率凍薪，他說權力不在委員會，而平穩的公務員制度對社會是好事。他又說，「無人鍾意減人工」，政府決定時會考慮財政及社會狀况等。

工會倡凍薪：抗疫添工作 減薪損士氣

多個公務員工會今年杯葛薪趨會會議，包括華員會。華員會會長利葵燕認為，疫情下部分行業經營很差，數據會出現偏差及扭曲，未能客觀反映實况，促暫停薪酬調查。她說公務員抗疫工作大增，減薪會打擊士氣，亦對私人機構帶來連鎖反應，對社會不利，建議今年與明年凍薪，認為是較平衡的做法。

同樣沒出席會議的高級公務員協會主席李方沖認為數據滯後，未能全面反映實况，政府應一併考慮兩年數據，促考慮凍薪。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，即使去年薪酬趨勢淨指標是正數，政府仍決定凍薪，質疑有何理據今次跟隨結果減薪，明年應暫停薪酬調查，認為數據在疫情下沒參考意義。他建議政府凍薪，亦擔憂若政府帶頭減薪，會令私人市場跟隨。

中小企聯會：對私企沒大影響

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為，即使公務員減薪，對私營機構不會太有影響，會按經營情况調整薪酬，疫情下經營差的行業早已減薪。毅知顧問公司董事總經理周綺萍認為，私營公司不會跟隨政府決定，調整薪酬是視乎經濟及行業狀况、就業市場等。