鄧炳強壓力大 知情者：蔡難有適合職位留任

有知情人士分析，蔡展鵬的職級為高級助理處長，而該職級在警隊內只有5個職位，分別是有份負責掃黃的行動處長、負責誠信管理的監管處長，以及刑事及保安處長、人事及訓練處長，以及蔡任職的國安處長。該人反問，「若蔡留任的話，試問可放他到哪個位？」他又分析，若事發當日蔡展鵬即時辭職，對警隊來說最理想。

鄭松泰：須釐清有否公職失當

陳克勤：損警隊形象

鄭松泰認為，警方須進一步交代案件，包括蔡展鵬是否在當值時光顧按摩院、過程中有否付錢，以釐清蔡有否涉及「公職人員行為失當」等刑事罪，如有，則需考慮將他革職。他認為蔡展鵬已不適合擔任國安處長，是次事件或會成為操控蔡的黑材料，亦引起市民對他的質疑。

立法會保安事務委員會主席陳克勤表示，雖然警方稱蔡展鵬沒參與不道德行為，但無牌按摩院絕不適合公職人員前往，蔡作為高級警務人員，應明白市民對其行為操守期望高，事件損害市民的觀感。他認為警隊應加強誠信教育及管理，必須做到「比白紙更白」。