警：蔡展鵬現淫窟 未見違法不道德 交律政司審視 知情者：相當可能面對紀律聆訊

事發3月 O記：會查光顧次數

O記總警司黃維表示在涉案無牌按摩店拘捕6名持香港身分證女子，調查結果已轉交律政司。他說執法人員在該店發現蔡展鵬，而按本港法律，光顧無牌按摩場所沒有違法，故沒有拘捕他；但蔡是警務人員，警方重視操守，已全面及深入調查，現階段沒發現違法，亦已轉交律政司審視案件。警方會按程序安排紀律調查，跟進相關人員有否違規。

至於案件細節，黃維說蔡展鵬光顧次數屬調查範圍，不便透露細節，亦沒透露蔡當時在做什麼。被問事件在3月下旬發生，為何近期才公布，他說因要多角度、全方位調查，故此需時，而完成調查前不宜披露細節，以免影響進度及結果。他昨日已向處長匯報調查進度。

查錫我羅健熙倡獨立機構查

監警會陳振英：無職權查操守

消息稱，案件交由律政司審視有3個可能的結果，其一是信納警方調查，蔡不涉刑事犯罪，不作檢控；其二是認為警方調查不夠全面，要補充資料；其三是不同意警方的調查。

大律師查錫我稱，蔡展鵬光顧無牌按摩院屬不恰當行為，警方調查逾一個月始公布他沒違法，且「傳媒唔跟進，警方都唔公布」，如同「千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面」，令人對事件產生負面看法，「有無心隱瞞，警方先知」。他又說，是次警方「自己人查自己人」，更由比蔡展鵬低級的O記總警司負責，做法不恰當，加上警隊在市民心中公信力不足，令人懷疑調查結果。他建議交由獨立第三方機構調查，例如政府授權廉署或監警會調查。民主黨主席羅健熙質疑警方在傳媒披露事件後才交代案件，市民不信任調查是不偏不倚，應交由獨立第三方調查。

監警會成員陳振英說，監警會職權無法處理警員操守問題，故蔡展鵬個案應由警隊內部的紀律機制跟進。

嚴重可革職 辭職未必可避程序

有刑偵人員分析，按本港法例，嫖客並不違法，O記指蔡沒涉不道德行為或違法，意指警方不掌握證據證明蔡涉及色情活動或涉及包庇、經營色情場所活動。

知情人士稱，若律政司審視後確定案件不涉刑事而不起訴，警方會向公務員事務局交紀律調查報告，由該局決定是否召開紀律聆訊。警司級或以上人員要按《公務人員（管理）命令》處理，而開展紀律聆訊的元素包括不當行為，例如警員與不良分子交易及在色情場所出現，有關警員要解釋，若違紀成立，嚴重者可被革職。被問及蔡主動辭職是否可停止紀律程序，他稱要視乎案件嚴重程度，若屬嚴重，程序會繼續，被革職者或會失去長俸。他強調這不是指蔡展鵬的案件。

至於蔡是否可能被停職，有熟悉警隊監管者表示視乎蔡是否知道該店是色情場所，若沒證據，對他較有利。

公務員事務局回應稱，如高級警務人員涉不當行為，警務處會先完成初步調查，若有足夠理據採取正式紀律行動，個案將轉介局方轄下的公務員紀律秘書處跟進。律政司在截稿前未回覆。

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