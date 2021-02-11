壹傳媒昨停牌：待發黎智英資產股權凍結聲明 回應會否取締《蘋果》 李家超：嚴打違法行為

稱凍產與新聞工作沒直接關係

李家超昨出席撲滅罪行委員會會議後會見傳媒，被問及《蘋果日報》將被取締的傳言是否屬實，以及凍結黎智英資產有否影響新聞自由，李家超並沒正面回應，稱今次行動是依法打擊危害國家安全的罪行，與新聞工作沒直接關係，並稱「個別媒體嘅運作，係個別媒體自己嘅事情」；但他強調任何涉及違法，特別是危害國家安全的行為，當局會嚴厲打擊，對於某一個組織，如香港有法律監管其行為，定會依法處理。

李家超亦多次被追問凍結黎智英資產的理據，他重申行動有法律依據，並提到國安法實施細則列明，保安局長如有合理理由，懷疑某資產與危害國家安全罪行相關，可發出書面通知，指示任何人不得處理該財產，並稱今次決定是充分考慮他所掌握的資料。至於涉及款額及具體理由，他說案件已進入司法程序，涉及行動細節，不適宜公開。

未定罪先凍產 李：國際公認防違法

至於黎智英涉及國安法的罪行未被定罪，便遭凍結資產，有否違反《基本法》所保障的私有財產權，李家超稱，國際公認凍結資產有效打擊洗黑錢及對違法行為的融資，是為了防範、制止及懲治有關違法行為，與私有財產無關。他又稱有法律條文清晰列明，哪些情况下資金涉及違法行為，並有法庭程序確保凍結資產的權力合乎法律規限。

李家超昨回答5條問題後，新聞秘書一度打算安排其他記者發問，當時仍有多名記者舉手發問，惟李家超未待主持安排，問「仲有冇？」後，隨即稱「多謝各位」並轉身離去。

路透：蘋果嘗試為媒體營運設防火牆

此外，路透社昨引述《蘋果日報》管理層消息報道，表示早在保安局行動前，已嘗試為媒體營運「設立防火牆」，但管理層相信政府仍有辦法「閹割（neuter）」報章，「只視乎他們是否想這樣做，如果他們想（對我們）行動，他們便會行動」。

路透社報道又提及，《蘋果日報》上周六（15日）的報道根據截至去年9月底止，壹傳媒受限制銀行結存、已抵押銀行存款及銀行結存及現金合共約2.287億元，估計在沒有新資金注入下，手頭現金僅可維持集團營運9至10個月。