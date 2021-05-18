梁家傑料折衷方案 教廷與北京有默契

稱夏志誠蔡惠民接任均易惹反彈

香港教區主教屬敏感職位，梁家傑也認同，教廷今次任命前，與北京會有默契。他說周守仁本身是耶穌會中華省省會長，有涉足內地教會事務，而耶穌會有教士在內地服務。他說主教職位是「三煞位」，期望周守仁上任後繼續懷慈悲之心做好教長的工作，不要如另一教徒、特首林鄭月娥，稱林太「無底線的向北京傾斜」。

自時任天主教香港教區主教楊鳴章2019年初逝世，主教一職一直懸空，其間一直由榮休主教湯漢樞機擔任宗座署理一職。去年初天主教新聞社（Catholic News Agency, CNA）曾報道，梵蒂岡教廷原屬意由現任香港教區輔理主教夏志誠接任主教，教宗方濟各亦同意，惟夏因多次聲援反修例運動，故教廷在消息公布前改變主意，改擬任命蔡惠民神父接任。不過，報道稱教廷擔心蔡的親北京立場惹來反彈，故延遲公布任命。

去年9月，香港教區榮休主教陳日君樞機曾赴梵蒂岡，冀獲教宗方濟各接見或通電話，討論主教接班人問題，並於逗留意大利期間向傳媒表示，任命蔡惠民為下任主教將帶來災難。教宗最終拒見陳，陳只可交低一紙書信予教宗秘書。