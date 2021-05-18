華仁校監周守仁「空降」港區主教 「開明派」「親京派」未獲委任 學者：可補撕裂

反修例運動強調聆聽學生

周守仁今早10時會與現任宗座署理湯漢樞機及夏志誠會見傳媒。夏志誠昨於facebook稱，衷心祝賀周守仁，願藉着他的引領，教區團結合一，「在今日的香港，為主作證！」

天主教香港教區公告表示，基於耶穌會為中華省新省會長在任命上的安排，周神父的祝聖禮將延至12月4日舉行，詳情稍後公布。其間湯漢樞機繼續掌管天主教香港教區。

曾自稱橋樑 「兩端的人可到中間」

周守仁具修會背景，2018年出任耶穌會中華省省會長，較為人所知是對教育的貢獻，尤其與「華仁仔」淵源。他畢業於港華，1988年先後於九華及港華教書，主力教倫理課，2007年起先後任兩校校監至今。2019反修例運動牽動校園，他堅持聆聽學生，去年11月接受《明周》訪問，稱世界沒有人是中立，「我話自己中立也是欺騙你」，但他會包容各種意見。他又形容自己是擔當橋樑角色，「我的言論可能兩面不討好，但是至少令橋樑兩端的人有機會走到中間，不然，這個社會就沒有前途」（見表）。

前教區主教陳日君也屬修會教士，但他被任命為主教前，都會先任命為助理主教並進入教區；曾被考慮成為主教的夏志誠，也是先任命為輔理主教並進入教區工作。周守仁從修會直接升主教並執掌教區，是近數十年少見。

研究天主教中國教會逾35年、樹仁大學新聞與傳播學系助理教授林瑞琪形容周守仁絕對是理想人選，「對香港的教友是好大的喜訊」。他稱2019年後，教會最大難題是黃、藍撕裂，「如何令黃藍好好坐低溝通，大家都好頭痛，『黃』就鬧教區核心主教公署企得不夠前；『藍』就話問題非教會所能解決，兩面各有道理，兩面都認為對方累死教會」。他稱認識周守仁30多年，認為他有胸襟，「肯聆聽別人意見、與人討論」，而周擁有心理學的學術背景，關心、諒解他人思想，相信他上任後可發揮優點。

至於中梵關係，林瑞琪說是教廷與中國政府的關係，香港教區角色不多，以他多年觀察，「中梵關係的改善是在理想的進程之中」，相信任何主教都希望在此方面有貢獻。

胡定旭：今時今日港所需教會領袖

本身是天主教徒、港華校友的前特首曾蔭權，透過公關回覆本報查詢表示，「作為華仁舊生，這消息給我帶來無限歡欣和感恩之情」。同屬港華校友、周守仁中學師兄政協常委胡定旭，形容周守仁工作踏實，屬典型「耶穌會風格」，多年來為華仁默默耕耘。他說周政治上低調、「非政治化」，願聆聽及包容不同意見，但又不認同暴力抗爭，今時今日香港需要這一類型的教會領袖。

學生組織：周持守中立 為學生設想

華仁校友、公民黨梁家傑說，2019年反修例運動期間，學生及校友在校外參與手牽手抗議行動，當時周守仁表現出慈悲之心，去理解學生想法。學生組織「港華本土關注組」稱，過去他們想在校表達訴求時，周守仁均以校監身分與他們溝通，並能保持中立，提出不同意見與他們一同分析，為學生設想。

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