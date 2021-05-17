支聯長跑促平反六四 蔡耀昌料今年獄中悼念

前年10‧1集結案今審 被告擬認罪

限聚令下，六四長跑參加者昨早以4人一組出發，蔡耀昌、鄒幸彤等身穿悼念六四的衣服，由維園出發，途經政府總部、港大《國殤之柱》，最終跑至中聯辦，全程約3小時；多名警員在場戒備。蔡耀昌表示，早前於網上號召了逾百名市民參與長跑，本月會各自跑完路線。

支聯會將與警方商討六四遊行及集會的安排，蔡耀昌稱，會爭取在法律框架下作合法抗爭，盼警方考慮港人權利及自由，作出合法及符合人權的決定。他表示，支聯會一直評估當前局勢，會適時向市民交代未來悼念六四的做法，希望市民在任何逆境下，都以自己的力量及方式表達「毋忘六四」的決心。

籲市民以自己方法悼念六四

支聯會主席李卓人因前年8．18集會等案現正服刑，缺席今年六四長跑。蔡耀昌等10名泛民涉前年10．1集結案，今日開審，由處理8．18及8．31集會案的法官胡雅文審理。蔡耀昌昨表明會認罪，「目前這麼嚴峻的環境，需要留有空間應付未來更多的法律訴訟及民間工作……縱使今年六四不在一個自由地方，會用能做的方法悼念六四」。

8‧18案同一法官 吳文遠：無嘢可拗

同案另一被告、社民連吳文遠表示，包括他在內的大部分被告將認罪，他稱案件同樣由胡官審理，泛民在上述兩宗集會案中被判敗訴，故認為今次「無乜嘢可以再拗」。吳稱李卓人、前議員何秀蘭等因集結案被判入獄，故他已有入獄的心理準備，亦預計會遭即時還押，但相對其他民主派涉及的《港區國安法》案件，他形容自己的案件「微不足道」，目前心情平靜。

除兩人外，同案被告包括黎智英、李卓人、梁國雄、何秀蘭、單仲偕、何俊仁、陳皓桓及楊森，前4人已因其他案件在囚或還押。