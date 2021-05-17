台灣未打針者 來港檢疫期增至21天

昨添4個案無不明 菲女侄兒確診染變種

本港昨增4宗確診，包括3宗輸入，其餘1宗本地相關個案為驗出變種病毒N501Y及E484K的4個月大男嬰（第11,824宗），他是菲裔女護士胞兄及其女友的兒子，沒病徵，在醫院確診，與印度裔男相關的本地變種病毒群組增至11人。

本港過去7天平均源頭不明宗數為0.14；而原定月底與港展開「旅遊氣泡」的新加坡，昨錄18宗源頭不明個案，7天平均數升至4.71，接近氣泡「爆破」上限。

輸入個案中，包括一名俄羅斯抵港的機組人員（第11,801宗），其他包括印度抵港、驗出L452R變異的29歲女及印尼抵港的40歲外傭。衛生署表示，因應最新流行病學調查，5月7日公布確診的29歲華大基因男職員個案已刪除，故將昨新增機組人員個案取代華大男職員的個案編號。

陳肇始：倘無免疫屏障 難商通關

食物及衛生局長陳肇始昨於商台《政好星期天》稱，日前出現一宗源頭不明本地個案，一名4歲男童驗出病毒陽性，她對此感擔心，不知社區是否仍有不明傳播鏈。她說，接種疫苗是社會復常的基礎，若沒建立免疫屏障，則不夠條件與內地和外地商討通關。

陳表示，日前親自會見六大慈善團體主席，呼籲他們推廣接種疫苗，又說大部分出席團體為員工提供一至兩天打針假期。至於疫苗接種中心營運者上門提供接種服務，她說仍在研究，認為上班時間打針較方便。

疫苗數字方面，前日11人由接種中心送院，其中10人接種BioNTech，包括一名頸部、軀幹、左肘窩及右腳出疹的55歲男子；餘下一人接種科興，54歲女子嘴唇及舌頭麻痹。昨有28,813人接種疫苗，其中13,886人接種第一針；累計1,167,880人已接種第一劑疫苗。昨分別有2900人和6100人預約科興及BioNTech。

（疫情第四波）