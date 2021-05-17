營運商涉藉接種中心拉廣告 職員稱可派禮品放易拉架 主席否認有此計劃

明報記者 陳惠恩

本報早於3月發現通訊群組流傳推廣信息，內容稱可在百本營運的疫苗接種中心宣傳產品，每周向客戶派發1萬份以上健康產品及宣傳單張，場內亦可放置兩個易拉架宣傳。記者早前以客戶身分向百本查詢推廣計劃詳情，洽談的職員表示，中心每天接種疫苗人流可近3000，一星期過萬，產品試用裝及宣傳品「放入福袋，市民拎返屋企，一定會拆，見到有禮物，就容易留下深刻印象」，形容機會「一瞬即逝」，收費按周計，最貴收5000元，熟人介紹可獲半價，若印製易拉架額外再收費500元。

現場觀察：打針者獲福袋 附營運商宣傳品

職員形容計劃「反應好好」，已有大品牌合作派發關節、補充鈣質的保健品，未來望可派發預防心血管疾病的保健產品。被問到需否提供產品認證，職員說產品並不代表百本，故毋須認證，舉例超市賣的貨物有問題也不會控告超市。至於市民接種疫苗後，有無產品不能服用，職員稱按政府指引，「暫時完全沒有這個擔憂」。

記者近兩個月斷續到中心觀察，發現很多市民手持一個寫上「百本」兩字的深藍色環保袋步出接種中心，內有政府口罩包、百本入會表格及一系列宣傳單張，例如24小時私家看護服務、培訓課程等，後期贈品包括百本出品的扇子及雜誌，但未見有其他公司的宣傳品或產品；有獲得福袋的市民一度誤會口罩包由百本送出，讚「好貼心，禮品又夠大眾化」。接種中心場內外亦擺放多個易拉架，部分宣傳「百本人才培訓學院」課程。

政府：已要求删宣傳品 主席：派福袋盼大家開心

政府發言人稱，已提醒社區疫苗接種中心的伙伴醫護機構，除非獲政府批准，否則不可在中心內展示或派發任何宣傳物品，已要求相關伙伴盡快移除，並提醒必須遵守與政府簽訂的合約和營運守則條款。

百本醫護主席奚曉珠回覆查詢稱，原意非為宣傳，派福袋只為打針市民「開開心心」，已即時按指示收起相關物品，又說福袋都要成本，「雜誌可能被用來墊煲底我們也不知道」；至於在場內擺放宣傳公司服務及課程的易拉架，奚解釋希望「給市民多點信心我們是有實力的公司」。被問到向其他公司收費，協助宣傳會否涉利益衝突，奚多番否認有此計劃；記者向她展示通訊群組流傳的推廣信息，她回覆說「沒有做過or（或）沒有此類資料send（傳）出過」，強調只派自家公司禮物及資訊，「只希望大家和諧些，疫情已令很多人不快樂」。

百本營運的源禾路體育館社區疫苗接種中心設有16至20個接種間，屬規模最大接種中心之一，根據營辦安排，中心每向市民接種一劑疫苗可獲政府資助72元，奚曉珠稱平日日均注射約1500劑，周末或達2000劑，本報按此推算百本每周可獲約82.8萬元資助。

（疫情第四波）