有人送院「乜都無做」 轉徵私醫意見可打次針

打首針需送院 次針預約會取消

針後4小時內過敏 再接種更嚴重

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工表示，如接種後4小時內出現休克等嚴重過敏反應，相信再接種時過敏會出現得更快、更嚴重；在接種現場要注射腎上腺素，出現血小板數目下跌、持續發燒、腦神經反應等，上述的人不宜接種疫苗。

醫生：可先做疫苗成分敏感測試

何指出，如打首針回家後或翌日出現過敏等不適，從時間上看，不能排除與疫苗相關，建議先取消第二針預約，並與家庭醫生或過敏科醫生商討，以免體內免疫記憶導致下次接種時敏感更嚴重。他估計，有10%至20%人有不同程度出疹，若要用類固醇則屬中度以上，不建議再接種。如接種者本身會出「風癩（風疹）」，可先服藥控制病情再接種。

他表示，市民可接受敏感測試，以評估是否對疫苗成分敏感，例如測試對疫苗輔料PEG（聚乙二醇）是否敏感；有個別私營醫療機構獲授權以科興測試，包括用點刺或皮內注射的方式。另外，懷疑過敏者可接受「分級挑戰（graded challenge）」，即接種時並非一次過打完一劑，可每隔20分鐘接種部分劑量，觀察有否異常反應，但該方法須經衛生署討論及批核。

何表示，明白部分人出疹不算嚴重，對未能打第二劑而「深深不忿」。他說曾有接種者不滿接種現場的評估，到私家診所「上訴」，包括有人打BioNTech後出紅疹，由接種中心送院後「乜都無做過就出院」；另有市民懷疑衣領導致頸部泛紅，要求做過敏測試以排除與疫苗相關，結果二人「上訴」成功可打第二針。

衛署：570人針後過敏不適住院

衛生署表示，截至5月7日，有570人打針後有過敏等不適並住院，接種科興及BioNTech分別佔300人和270人，署方經電話或短訊建議他們諮詢主診醫生或家庭醫生後，才重新安排第二針。

何學工表示，隨着接種人數增加，而公院門診「條隊好耐」，相信疫苗過敏評估會供不應求。作為專科醫生，他說業界沒與家庭醫生討論轉介病人細節，例如什麼嚴重程度的患者要轉介、有何情况可在家庭醫生範疇處理，認同業界可制訂細則。

（疫情第四波）