過敏門診長龍 出疹者次針無期 有人等6周無回音 求診私醫獲覆「唔識睇」

明報記者 許芳文

34歲的鄺先生不時要到外地工作，加上僱主鼓勵打針，他於3月19日到由醫管局營運的上水龍琛路體育館接種中心，打首劑BioNTech，至接種後第6天（25日），前臂、腳踭等現紅疹，「好似畀蚊咬，第二天冲涼後無咗，之後又有番」。

駐場醫生建議勿打次針 稱「無指引何時可再打」

鄺表示沒藥物或食物敏感紀錄，3月27日到私營普通科診所求醫，惟醫生稱「唔識睇」疫苗相關的不良反應，「當食物敏感處理」，處方類固醇，他服一粒藥後，紅疹就消退。鄺亦獲轉介到公立醫院「疫苗過敏安全診所（過敏門診）」，其後再到一間私營診所求醫，獲轉介到另一私營醫療集團，他引述職員稱可接受約8000元的敏感測試，但無法判斷是否疫苗所致，故沒光顧。

他在原定的4月10日去打第二針，告訴醫生接種後出疹，獲建議不要打第二針，至於何時才可接種，他稱醫生回應「我哋暫時無任何指引」。他又稱，該中心會記錄未能打第二針的個案，目測當日記錄在簿至少有40個人名。

稱如「孤兒」 次針氣泡同無份

鄺先生於4月1日交過敏診所的轉介信，至今等逾6周無回音。他形容自己似被政府遺棄的「乖仔孤兒」，「（政府）完全無視我哋，唔瞅唔睬，唔理我哋打完針嘅過敏問題……用我哋嘅第一針數據，作為報數用豐功偉績，但第二針無份，疫苗氣泡又無份」。他又擔心在接種中心9月關閉前，仍無法打第二針。

過敏門診接500轉介 料輪候數月

過敏診所由港大與公院合作，負責門診的港大內科學系臨牀助理教授李曦表示，至4月底共接獲約500封轉介信，料輪候達數月。他稱正努力為市民評估，盼讓更多人接種第二針。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，政府的安排未能充分照顧出現敏感、接種兩劑後抗體不足盼再接種等情况，假設650萬合資格市民中有1%出現敏感，已達6.5萬人，公院門診難處理大量個案。他相信未能打第二針BioNTech的人，經評估後可改打科興。

政府曾稱疫苗接種中心運作至9月底，對於因過敏等身體原因未接種第二針BioNTech的人，政府會否酌情安排於9月後接種，食物及衛生局沒回應。對於未完成接種兩劑的人無法減檢疫期及加入「疫苗氣泡」，該局稱任何放寬都涉風險，在平衡抗疫及恢復正常生活後，當局認為須以「疫苗氣泡」為基礎放寬。

醫局：個人健康應接種前諮詢醫生

就有否向醫護提供判斷可否接種第二針的指引，醫管局回應，政府有既定營運指引，包括可否為某類人接種疫苗，適用於所有社區疫苗接種中心。駐場醫生負責在醫療站提供支援及轉介個案到急症室，若市民有個人健康問題，應在接種前諮詢醫生；「疫苗過敏安全診所」已開始處理因接種疫苗出現敏感的個案。

（疫情第四波）

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