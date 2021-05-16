次輪外傭強檢首日未見人龍 有外傭料今重現

食物及衛生局昨日公布，自1月起經各檢測途徑所做的檢測共約1100萬次，平均每日逾8萬次，當中建造業工地人員、餐飲業務員工和表列處所員工做了87萬次、85萬次和28萬次檢測。

昨日展開第二輪外傭強制檢測，從菲律賓來港工作28年的Fely稱，首次前往強檢當日早上7時半到達維園臨時檢測站，排隊至下午2時多才完成檢測。她昨早獲朋友通知維園檢測站無人後，其僱主又讓她抽空去檢測。她估計今天周日會如首次外傭強制檢測般人多。

有外傭稱強檢期限長 稍後才驗

來港22年的菲傭Lucy逢周六休假，昨早10時前到遮打花園流動檢測站，當時約20人排隊，她形容很快便完成檢測。她說大部分外傭都在周日休假，估計今日會有人龍。

Lucy說由於今次強檢期限較長，有朋友打算稍後才檢測。她認為，雖然現在有證據證明變種病毒群組傳播原因是私人聚會，但檢測對自己亦有好處，所以不太介意政府要求外傭強檢。

（疫情第四波）