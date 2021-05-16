理大學者：變種傳播鏈觀察21日較穩陣

一名從迪拜抵港的印裔男子上月懷疑在酒店檢疫期間感染南非變種病毒，至本月初被揭發在社區引發多代傳播。蕭傑恒昨在now新聞台《大鳴大放》表示，南非變種病毒潛伏期較長，起碼要觀察14日，較「穩陣」要觀察21日，若沒有新增個案，才代表該傳播鏈被瓦解。他說，其團隊已驗出22宗輸入個案帶印度變種病毒，大部分人乘搭早前從印度出發的UK6395航班來港，在北角或西營盤的華美達酒店檢疫，他們的病毒基因排序不是百分百相同，估計不是在飛機或檢疫酒店感染，或出發前已受感染。

盼衛署主動提供病人樣本分析基因

蕭傑恒說，印度變種病毒更容易感染細胞，也會令疫苗保護率下跌。至於印度變種病毒會否流入社區，他說多宗輸入個案帶該變種病毒是警號，他知道衛生防護中心也有化驗印度變種病毒所帶的「L452R」突變，盼當局公布有關資料。

他又說，現時其團隊是與醫管局合作，每日看疫情記者會或透過傳媒報道獲得源頭不明個案資料，並從患者住址估計患者被送到哪間醫院，再向相關醫院索取病人樣本作病毒基因分析，找到病人、取得其樣本已要花一日，加上基因排序也需一日，共需兩日才有分析結果，盼政府提供協助，若能在衛生防護中心直接取得病人樣本，可更快找到傳播鏈。

（疫情第四波）