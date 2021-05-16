醫管局現移民潮 高拔陞稱多具經驗人才

政府倡引海外醫生 高：肯定本地醫科生獲聘

港府2月初提出免試引入海外醫生方案，建議在認可海外醫學院畢業的港人，在港取得專科資格兼在公營機構工作5年，可正式在港註冊。醫管局主席范鴻齡昨在商台節目表示立法是「合情合理」，本地醫科生學位不足，有港人自費到外國培訓，畢業後有心服務香港，而本港醫生數量短缺，引入海外醫生可令政府節省不少公帑。

高拔陞亦稱，政府的立法建議已有相當保障，海外醫生如非專科醫生，須在港培訓6年，再加上5年公立醫院觀察期，相信長時間督導及培訓會比一次考試好。他又說，醫管局較年輕的員工毋須擔心引入海外醫生會影響其工作機會，「十分肯定」本地所培訓的醫科畢業生均會獲聘。

員工打針送禮物 稱恒常做法

本報昨報道瑪麗醫院擬推打新冠疫苗送湯券和湊夠10人打針可分一個禮物籃，工會批評此等利誘是侮辱同事。高拔陞昨稱，以往安排員工接種流感針等亦有類似安排，包括贈送紀念品和鼓勵接種的小禮物，形容是恆常及一般做法。至於醫管局員工接種新冠疫苗情况，范鴻齡稱至昨日約2.4萬員工已打針，佔全職員工約三成，當中七成接種復必泰、三成接種科興。

對於社會有聲音指政府要「谷針」，他反對有關說法，稱政府提供的所謂誘因，是希望社會可回復疫情前的生活，籲毋須以太多「陰謀論」看待。

（疫情第四波）