疫下怕入庇護中心 受虐婦女求助減 社工：無法離港放鬆 家庭問題累積

曾先後3次入住婦女庇護中心的Amy（化名），丈夫約3年前失業後性情大變，不時因子女管教問題，對她及子女施以暴力，家人其後為她報警，後轉介入住保良局的婦女庇護中心，其後她因考慮到子女上學問題，及丈夫承諾改過，重回夫家居住，但她指丈夫變本加厲，迫使她再次入住庇護中心。

夫失業後性情大變 妻三度入住庇護所

其後丈夫承諾搬家，Amy帶子女回家，但丈夫持續因瑣事或懷疑她有外遇而動粗，即使後來Amy帶子女另租住處，丈夫亦持續滋擾，Amy母親遂替她報警，Amy第三次入住庇護中心，最終決定離婚。丈夫其後確診躁狂症，在法庭頒令下要接受醫學監察及精神科治療。

Amy回想，早於丈夫首次動手前，便長期施以言語暴力，例如以非常粗俗的髒話批評她不懂煮飯，惟她當時並不覺有問題，持續忍受，結果為自己及子女帶來多條傷痕。即使事隔多年，其中一名曾被丈夫施虐的兒子，曾突然瑟縮一角，嚷着「唔好打我」，她憂子女難擺脫心理陰影。

社工：疫情放緩 幾乎日日有人入庇護所

轄下有3間婦女庇護中心的保良局，去年接獲逾2.4萬宗電話求助，其中216名婦女及168名子女獲安排入住，大部分是受身體虐待。保良局曉妍居社工王凱琪說，失業或家庭收入低是引發家庭衝突的常見因素，疫情加劇這些問題。王又稱，部分求助個案本身家庭關係已不好，疫情令以往的處理方法失效，例如不能像以往般於周末或假日離開香港放鬆，令問題日漸積累。

王說，部分人於疫情嚴峻時，或因不想共用庇護中心的宿舍設施，未有求助，隨着近期疫情放緩，差不多每天都有入住庇護中心的個案。她呼籲有需要的人盡早求助，如市民留意到身邊有家人或朋友遭受家暴，亦應勸喻他們盡早求助。

明報記者

（疫情第四波）