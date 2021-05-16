檢疫台灣入境者 澳門21天港14天

港最新安排：須在酒店檢疫

放寬3天163台客入境

在本港疫苗氣泡下，完成接種兩劑新冠病毒疫苗並過了14日的人，上周三（12日）起由台灣來港的家居隔離期由14日減至7日。本港因應台灣疫情前日公布收緊有關措施，由台灣入境者的14日家居隔離要改為酒店檢疫，已完成接種疫苗者則要7天酒店檢疫，但至今日才生效。

衛生署昨日回覆本報稱，5月12至14日共向163名由台灣抵港的人發出強制檢疫令；其中7人因已完成接種疫苗，獲縮減至7日強制檢疫期。據食衛局前日公布，上述接種者須在抵港第12日強制檢測。

至於早前來自台灣的入境者，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，因應香港加強了對台灣的入境檢疫安排，會追溯5月6日之後抵港的人，他們將完成14日家居隔離，將要在抵港第16日及19日強制檢測。

（疫情第四波）